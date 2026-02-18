Отсрочка от мобилизации для освобожденных из плена – правила оформления и автоматического продления

Украинцам достаточно одного обращения в ЦНАП, чтобы отсрочка в дальнейшем продлевалась автоматически.

Гражданам Украины, возвращающимся из плена, теперь достаточно один раз обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для оформления отсрочки от мобилизации. После этого она будет автоматически продлеваться каждые 90 дней. Об этом сообщили в Минобороны.

Министерство обороны отмечает, что с 1 ноября 2025 года порядок оформления отсрочки упрощен. В соответствии с изменениями в постановлении Кабинета Министров № 560, повторные заявления и дополнительные визиты в учреждения в большинстве случаев не требуются.

Кто имеет право на автоматическое продление

Право на автопродление отсрочки имеют:

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Автопродление происходит при условии, что в учетных данных указан правильный срок действия отсрочки. Если при оформлении установлена конкретная дата завершения (например, 30 марта), автоматическое продление не произойдет после этой даты.

Если же в данных указан срок «до завершения мобилизации» (отображается в приложении Резерв+), отсрочка автоматически обновляется еще на 90 дней при очередном продлении.

Что делать, если отсрочка не продлена

Причиной может быть некорректная или неактуальная информация в учете. В таком случае необходимо обновить данные или обратиться в ЦНАП с соответствующими документами. Обращаться можно в любой удобный ЦНАП, независимо от места регистрации.

Подтверждение отсрочки

Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+. Бумажные справки с печатью больше не выдаются.

Если нет доступа к смартфону, документ можно сформировать и распечатать через:

приложение Резерв+;

портал Дия;

обращение в территориальный ТЦК и СП или в ЦНАП.

