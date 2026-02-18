  1. В Україні

Експорт дизелю з Угорщини до України тимчасово призупинено – що сталося

20:30, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поставки відновлять після відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба».
Експорт дизелю з Угорщини до України тимчасово призупинено – що сталося
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експорт дизельного палива з Угорщини до України тимчасово припинено, поки не буде відновлено транзит російської сирої нафти нафтопроводом «Дружба». Про це повідомив державний секретар Угорщини з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Причини призупинення

За словами Ковача, Україна 27 січня зупинила поставки нафти до Угорщини з політичних міркувань, хоча технічно відновлення транзиту було можливим.

«Терміново! Експорт дизельного палива з Угорщини до України припинено — і не буде відновлено, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини», – зазначив він

Запаси та перспективи

За словами Ковача, Угорщина наразі має стратегічні запаси нафти на 96 днів, а також 500 тисяч тонн російської нафти, замовленої компанією MOL. Ці запаси можуть стати доступними до середини березня за умови дотримання Хорватією правил ЄС.

Зупинка експорту дизелю до України може вплинути на енергопостачання країни, однак терміни відновлення поставок залежать від відновлення транзиту нафти через «Дружбу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Угорщина нафта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]