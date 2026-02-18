Експорт дизелю з Угорщини до України тимчасово призупинено – що сталося

Поставки відновлять після відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Експорт дизельного палива з Угорщини до України тимчасово припинено, поки не буде відновлено транзит російської сирої нафти нафтопроводом «Дружба». Про це повідомив державний секретар Угорщини з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач.

Причини призупинення

За словами Ковача, Україна 27 січня зупинила поставки нафти до Угорщини з політичних міркувань, хоча технічно відновлення транзиту було можливим.

«Терміново! Експорт дизельного палива з Угорщини до України припинено — і не буде відновлено, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини», – зазначив він

Запаси та перспективи

За словами Ковача, Угорщина наразі має стратегічні запаси нафти на 96 днів, а також 500 тисяч тонн російської нафти, замовленої компанією MOL. Ці запаси можуть стати доступними до середини березня за умови дотримання Хорватією правил ЄС.

Зупинка експорту дизелю до України може вплинути на енергопостачання країни, однак терміни відновлення поставок залежать від відновлення транзиту нафти через «Дружбу».

