Экспорт дизельного топлива из Венгрии в Украину временно приостановлен – что произошло

Поставки возобновятся после восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Экспорт дизельного топлива из Венгрии в Украину временно приостановлен, пока не будет возобновлен транзит российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил государственный секретарь Венгрии по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач.

Причины приостановки

По словам Ковача, Украина 27 января остановила поставки нефти в Венгрию по политическим соображениям, хотя технически возобновление транзита было возможным.

«Срочно! Экспорт дизельного топлива из Венгрии в Украину приостановлен — и не будет возобновлен, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию», — отметил он.

Запасы и перспективы

По словам Ковача, Венгрия в настоящее время имеет стратегические запасы нефти на 96 дней, а также 500 тысяч тонн российской нефти, заказанной компанией MOL. Эти запасы могут стать доступными до середины марта при условии соблюдения Хорватией правил ЕС.

Остановка экспорта дизеля в Украину может повлиять на энергоснабжение страны, однако сроки возобновления поставок зависят от возобновления транзита нефти через «Дружбу».

