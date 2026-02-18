Нові доплати медикам у зоні бойових дій – хто і скільки отримує

Середня зарплата лікарів «екстренки» зросла до 38 тисяч гривень.

У 2026 році фінансування екстреної медичної допомоги збільшили до 13,1 млрд грн у межах Програми медичних гарантій. Це більш ніж на 2 млрд грн більше, ніж торік. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Одним із ключових рішень стало підвищення базової капітаційної ставки до 375 грн. Завдяки цьому центри екстреної медичної допомоги у січні та лютому додатково отримали 306 млн грн. Зростання фінансування дозволяє підвищити оплату праці: за розрахунками, центри можуть забезпечити лікарям рівень зарплати не нижче 35 тис. грн.

У січні 2026 року середня заробітна плата лікарів «екстренки» зросла до 38 тис. грн.

Нові коефіцієнти та доплати

У 2026 році вперше запроваджено коригувальний коефіцієнт 1,7 для сільських територій, що має посилити фінансову спроможність центрів у громадах зі складною логістикою та великими зонами обслуговування. Для гірських територій зберігається коефіцієнт 1,2.

Також уперше введено мотиваційні доплати для працівників центрів ЕМД у регіонах активних бойових дій. Лікарі (крім інтернів) отримують 12 тис. грн, фахівці середньої ланки — 6 557,38 грн, молодші медпрацівники — 2 500 грн, водії — 4 098,36 грн. У січні на ці виплати спрямовано 115,7 млн грн.

Доплати передбачені для працівників центрів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Рівень зарплат у регіонах

Більшість регіонів уже забезпечили базовий орієнтир — не менше 35 тис. грн для лікарів екстреної медичної допомоги. На такому рівні зарплати мають лікарі у Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій областях та у Києві.

Понад 35 тис. грн отримують лікарі медицини невідкладних станів у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Херсонській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Найвищі середні зарплати у січні 2026 року, за даними НСЗУ, зафіксовані у таких регіонах:

Київська область — 49 466,20 грн;

Херсонська область — 48 832,16 грн;

Дніпропетровська область — 47 243,05 грн;

Кіровоградська область — 44 540,37 грн;

Харківська область — 42 395,52 грн.

