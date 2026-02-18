Новые доплаты медикам в зоне боевых действий – кто и сколько получает

Средняя зарплата врачей «экстренки» выросла до 38 тысяч гривен.

В 2026 году финансирование экстренной медицинской помощи увеличили до 13,1 млрд грн в рамках Программы медицинских гарантий. Это более чем на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Одним из ключевых решений стало повышение базовой капитационной ставки до 375 грн. Благодаря этому центры экстренной медицинской помощи в январе и феврале дополнительно получили 306 млн грн. Рост финансирования позволяет повысить оплату труда: по расчетам, центры могут обеспечить врачам уровень зарплаты не ниже 35 тыс. грн.

В январе 2026 года средняя заработная плата врачей «экстренки» выросла до 38 тыс. грн.

Новые коэффициенты и доплаты

В 2026 году впервые введен корректирующий коэффициент 1,7 для сельских территорий, что должно усилить финансовую состоятельность центров в общинах со сложной логистикой и большими зонами обслуживания. Для горных территорий сохраняется коэффициент 1,2.

Также впервые введены мотивационные доплаты для работников центров ЭМП в регионах активных боевых действий. Врачи (кроме интернов) получают 12 тыс. грн, специалисты среднего звена — 6 557,38 грн, младшие медработники — 2 500 грн, водители — 4 098,36 грн. В январе на эти выплаты направлено 115,7 млн грн.

Доплаты предусмотрены для работников центров в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Уровень зарплат в регионах

Большинство регионов уже обеспечили базовый ориентир — не менее 35 тыс. грн для врачей экстренной медицинской помощи. На таком уровне зарплаты имеют врачи в Тернопольской, Черниговской, Черновицкой, Одесской, Запорожской областях и в Киеве.

Более 35 тыс. грн получают врачи неотложной помощи в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Самые высокие средние зарплаты в январе 2026 года, по данным НСЗУ, зафиксированы в следующих регионах:

Киевская область — 49 466,20 грн;

Херсонская область — 48 832,16 грн;

Днепропетровская область — 47 243,05 грн;

Кировоградская область — 44 540,37 грн;

Харьковская область — 42 395,52 грн.

