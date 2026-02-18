  1. В Україні

Уряд доручив підготуватися до весняних повеней 2026 року

19:36, 18 лютого 2026
Профільні міністерства мають напрацювати механізми підтримки населення і бізнесу.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що під час засідання Кабінет Міністрів України уряд доручив відповідальним органам спільно з обласними військовими адміністраціями підготувати необхідні ресурси для проходження та ліквідації можливих наслідків повеней і паводків, які очікуються навесні.

За її словами, відповідні відомства мають завчасно забезпечити готовність до реагування на сезонні ризики.

Міністерство економіки України разом із Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій мають підготувати пропозиції щодо підтримки громадян і бізнесу, які можуть постраждати від повеней і паводків у весняний період 2026 року.

