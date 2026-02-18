Правительство поручило подготовиться к весенним наводнениям 2026 года

Профильные министерства должны разработать механизмы поддержки населения и бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что во время заседания Кабинета Министров Украины правительство поручило ответственным органам совместно с областными военными администрациями подготовить необходимые ресурсы для прохождения и ликвидации возможных последствий наводнений и паводков, которые ожидаются весной.

По ее словам, соответствующие ведомства должны заблаговременно обеспечить готовность к реагированию на сезонные риски.

Министерство экономики Украины совместно с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством социальной политики Украины, Министерством финансов Украины, Министерством внутренних дел Украины и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям должны подготовить предложения по поддержке граждан и бизнеса, которые могут пострадать от наводнений и паводков в весенний период 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.