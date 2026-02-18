До 50 відзнак по 200 тисяч гривень – уряд запровадив щорічну премію для енергетиків

Прем’єрка анонсувала державну Премію для працівників енергетичної галузі.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заснування щорічної Премії для працівників енергетичної галузі.

«Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку», — зазначила прем’єрка.

Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій по 200 тисяч гривень кожна. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Премія стане державною відзнакою за професіоналізм і самовіддану працю в енергетичній сфері.

Свириденко також наголосила, що премія доповнює щомісячні доплати для працівників ремонтних бригад, запроваджені з початку року, і є додатковою формою подяки держави за їхню роботу у складних умовах.

