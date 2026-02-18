До 50 наград по 200 тысяч гривен – правительство ввело ежегодную премию для энергетиков

Премьер-министр анонсировала государственную премию для работников энергетической отрасли.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение об учреждении ежегодной премии для работников энергетической отрасли.

«Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают высшего признания и награды», — отметила премьер.

Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий по 200 тысяч гривен каждая. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета. Премия станет государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической сфере.

Свириденко также подчеркнула, что премия дополняет ежемесячные доплаты для работников ремонтных бригад, введенные с начала года, и является дополнительной формой благодарности государства за их работу в сложных условиях.

