Як відновити втрачене посвідчення ветерана: три способи та важливі нюанси

Посвідчення ветерана втрачено або пошкоджено — як швидко відновити документ.

В Україні спростили процедуру відновлення паперового посвідчення ветерана — йдеться про документи учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена родини загиблого. У разі втрати чи пошкодження документ можна відновити кількома способами, залежно від обставин отримання статусу.

Як подати заяву на відновлення посвідчення

Для початку необхідно подати заяву — особисто, через законного представника або поштою (рекомендованим листом). Документ складається у довільній формі, але обов’язково має містити:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу проживання;

електронну пошту та номер телефону;

спосіб отримання нового посвідчення — за місцем оформлення або через ЦНАП.

Після цього заяву потрібно подати до відповідної установи.

Де відновити посвідчення ветерана

1. Через Міністерство у справах ветеранів

Цей варіант підходить лише для тих, кому статус надано міжвідомчою комісією при Міністерстві у справах ветеранів.

Разом із заявою необхідно подати:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

фотокартку 3×4 см;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копію документа представника (якщо заяву подає інша особа).

Документи надсилають на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01001.

2. Через ЦНАП

У цьому випадку подається той самий пакет документів. Додатково потрібно надати посвідчення, яке підлягає заміні (якщо воно збереглося).

3. Через місцеві підрозділи з питань ветеранської політики

Звернутися можна за місцем проживання, перебування або фактичної адреси (для внутрішньо переміщених осіб). Пакет документів — аналогічний.

Важливі нюанси, які варто знати

Електронне посвідчення ветерана має таку ж юридичну силу, як і паперове.

Відновлення паперового документа — це право, а не обов’язок.

Під час оформлення паперового посвідчення можна користуватися електронним документом у застосунку «Дія».

Окремо для військовослужбовців

Для чинних військових порядок відновлення посвідчення учасника бойових дій визначають органи, де вони проходять службу. Через це процедура може відрізнятися залежно від відомства.

Процедура відновлення посвідчення ветерана в Україні залишається простою та доступною. Ключове — правильно обрати установу та підготувати необхідні документи. Водночас електронне посвідчення дозволяє безперешкодно підтверджувати статус навіть без паперового аналога.

