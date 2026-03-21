  1. В Україні

На Полтавщині водій намагався відкупитися за п’яне керування: чим все закінчилося

22:00, 21 березня 2026
Суд визнав винним водія, який, перебуваючи з ознаками алкогольного сп’яніння, намагався дати хабар поліцейському, щоб уникнути відповідальності.
Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні відносно 37 річного мешканця Карлівської громади за фактом надання пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. Про це повідомили у суді. 

Як встановлено судом, у листопаді 2025 року працівники поліції зупинили водія за порушення правил дорожнього руху - керування транспортним засобом у темну пору доби без увімкненого освітлення. Під час спілкування у водія були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим йому запропонували пройти відповідний огляд, від якого він відмовився.

З метою уникнення адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, особа запропонувала поліцейському хабар за нескладання адміністративних матеріалів. Працівник поліції відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про подію на лінію «102», після чого протиправні дії були припинені та зафіксовані.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини вчинення правопорушення, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. З урахуванням того, що фактичні обставини справи не оспорювалися, суд визнав недоцільним дослідження всіх доказів у повному обсязі.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані як пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій з використанням службового становища.

Вироком суду особу притягнуто до кримінальної відповідальності за вказаним фактом.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

