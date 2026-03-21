Зеленський: у США вже відбулась зустріч української команди з Віткоффом і Кушнером

«Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні», – Володимир Зеленський.

Українська делегація прибула у США для переговорів з американською стороною. Зустріч між представниками країн відбулася 21 березня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», - сказав він.

Глава держави додав, що команди продовжать спілкуватись і завтра.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди», - сказав він.

