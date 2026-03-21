Українська делегація прибула до Маямі на переговори з Віткоффом і Кушнером

У Маямі відбудуться переговори української делегації з Віткоффом і Кушнером.

Українська делегація прибула до Маямі (штат Флорида), де в суботу, 21 березня, мають пройти двосторонні переговори з представниками США.

До її складу увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця, а також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про це пише ТСН.

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.

Очікується, що сторони обговорять ключові аспекти безпеки та подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу відбудеться двостороння зустріч між Україною та США. За словами Зеленського, є сигнали від американської сторони про готовність продовжити роботу в наявних форматах переговорів для завершення війни Росії проти України.

