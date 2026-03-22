Зеленський анонсував продовження переговорів Україна-США – Віткофф заявив про «конструктивний» діалог

08:30, 22 березня 2026
Після зустрічі 21 березня українська делегація продовжить переговори з американською стороною, зосереджені на досягненні мирної угоди.
Зустріч між українською делегацією та американською стороною відбулася 21 березня у Флориді. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після цієї зустрічі українська команда продовжить переговори з американською стороною наступного дня, тобто вже сьогодні.

За його словами, українська делегація вже провела зустріч із представниками США, серед яких були Стів Віткофф і Джаред Кушнер. «Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», - заявив Президент.

Зеленський підкреслив, що ключовим питанням залишається готовність російської сторони до реального завершення війни, а також до чесних і гідних кроків у цьому напрямку. У підсумку свого вечірнього відеозверння додав, що геополітична ситуація ускладнюється, зокрема через події, пов’язані з Іраном, і пообіцяв детальнішу доповідь за результатами роботи делегації.

З американського боку переговори охарактеризували як «конструктивні». Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що зустрічі були зосереджені на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань.

«Делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках триваючих посередницьких зусиль; обговорення були зосереджені на звуженні кола невирішених питань та їхньому вирішенні з метою наближення до укладення всеосяжної мирної угоди», – зазначив Віткофф, додавши: «Ми вітаємо продовження зусиль, спрямованих на вирішення невирішених питань, визнаючи їх важливість для загальної глобальної стабільності, та дякуємо Дональду Трампу за його незмінне лідерство у просуванні цих зусиль».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

