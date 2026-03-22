Зеленський анонсував продовження переговорів Україна-США – Віткофф заявив про «конструктивний» діалог

Після зустрічі 21 березня українська делегація продовжить переговори з американською стороною, зосереджені на досягненні мирної угоди.

Зустріч між українською делегацією та американською стороною відбулася 21 березня у Флориді. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після цієї зустрічі українська команда продовжить переговори з американською стороною наступного дня, тобто вже сьогодні.

За його словами, українська делегація вже провела зустріч із представниками США, серед яких були Стів Віткофф і Джаред Кушнер. «Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», - заявив Президент.

Зеленський підкреслив, що ключовим питанням залишається готовність російської сторони до реального завершення війни, а також до чесних і гідних кроків у цьому напрямку. У підсумку свого вечірнього відеозверння додав, що геополітична ситуація ускладнюється, зокрема через події, пов’язані з Іраном, і пообіцяв детальнішу доповідь за результатами роботи делегації.

З американського боку переговори охарактеризували як «конструктивні». Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що зустрічі були зосереджені на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань.

«Делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках триваючих посередницьких зусиль; обговорення були зосереджені на звуженні кола невирішених питань та їхньому вирішенні з метою наближення до укладення всеосяжної мирної угоди», – зазначив Віткофф, додавши: «Ми вітаємо продовження зусиль, спрямованих на вирішення невирішених питань, визнаючи їх важливість для загальної глобальної стабільності, та дякуємо Дональду Трампу за його незмінне лідерство у просуванні цих зусиль».

