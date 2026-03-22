Зеленский объявил о продолжении переговоров между Украиной и США – Виткофф заявил о «конструктивном» диалоге

08:30, 22 марта 2026
После встречи 21 марта украинская делегация продолжит переговоры с американской стороной, направленные на достижение мирного соглашения.
Встреча между украинской делегацией и американской стороной состоялась 21 марта во Флориде. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после этой встречи украинская команда продолжит переговоры с американской стороной на следующий день, то есть уже сегодня.

По его словам, украинская делегация уже провела встречу с представителями США, среди которых были Стив Виткофф и Джаред Кушнер. «Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну – войну России против Украины. Война никому не нужна», – заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что ключевым вопросом остается готовность российской стороны к реальному завершению войны, а также к честным и достойным шагам в этом направлении. В итоге своего вечернего видеообращения он добавил, что геополитическая ситуация усложняется, в частности из-за событий, связанных с Ираном, и пообещал более подробный доклад по результатам работы делегации.

С американской стороны переговоры охарактеризовали как «конструктивные». Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что встречи были сосредоточены на сглаживании разногласий и урегулировании нерешенных вопросов.

«Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий; обсуждения были сосредоточены на сужении круга нерешенных вопросов и их урегулировании с целью приближения к заключению всеобъемлющего мирного соглашения», — отметил Виткофф, добавив: «Мы приветствуем продолжение усилий, направленных на решение нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим Дональда Трампа за его неизменное лидерство в продвижении этих усилий».

