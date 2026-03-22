  1. В Україні

Уряд створив новий механізм виявлення непрофільного держмайна для приватизації

11:29, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін визначив механізм формування переліків державного і комунального майна, яке не використовується або використовується неефективно.
Уряд створив новий механізм виявлення непрофільного держмайна для приватизації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив порядок формування та оприлюднення переліків державного і комунального майна, що підлягає приватизації. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ визначає механізм виявлення активів, які не використовуються для виконання функцій держави або основної діяльності підприємств, а також тих, що використовуються неефективно. Передбачається, що такі об’єкти залучатимуть до економічної діяльності через приватизацію.

Очікується, що новий механізм дозволить щороку виводити на приватизацію сотні об’єктів. Йдеться, зокрема, про майно органів державної влади та місцевого самоврядування, яке не використовується за призначенням, активи підприємств і установ, що не залучені до їхньої основної діяльності, а також об’єкти на балансі підприємств, які не підлягають приватизації, але не використовуються понад три роки.

Відповідно до порядку, суб’єкти управління державним майном щокварталу подаватимуть пропозиції до Фонду державного майна щодо включення активів до переліку об’єктів приватизації. Фонд розглядатиме їх протягом 45 календарних днів і, за відсутності законодавчих обмежень, ухвалюватиме рішення про включення майна до переліку об’єктів малої приватизації.

Передбачено також посилення прозорості: переліки державного майна публікуватимуть на сайті Фонду держмайна, порталі відкритих даних та в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

Для комунального майна встановлено додаткові вимоги до підготовки інформації. Зокрема, необхідно подавати дані про балансоутримувача, вартість, реєстраційні та земельні документи, а у разі оренди — інформацію про договори та орендну плату. Переліки формуватимуть місцеві ради на підставі пропозицій балансоутримувачів, а рішення про включення об’єктів ухвалюватимуть протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна аукціон

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]