  1. В Украине

Правительство создало новый механизм выявления непрофильного госимущества для приватизации

11:29, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин определил механизм формирования перечней государственного и коммунального имущества, которое не используется или используется неэффективно.
Правительство создало новый механизм выявления непрофильного госимущества для приватизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ определяет механизм выявления активов, которые не используются для выполнения функций государства или основной деятельности предприятий, а также тех, которые используются неэффективно. Предполагается, что такие объекты будут привлекаться к экономической деятельности посредством приватизации.

Ожидается, что новый механизм позволит ежегодно выводить на приватизацию сотни объектов. Речь идет, в частности, об имуществе органов государственной власти и местного самоуправления, которое не используется по назначению, активах предприятий и учреждений, не вовлеченных в их основную деятельность, а также объектах на балансе предприятий, которые не подлежат приватизации, но не используются более трех лет.

В соответствии с порядком, субъекты управления государственным имуществом будут ежеквартально направлять в Фонд государственного имущества предложения о включении активов в перечень объектов приватизации. Фонд будет рассматривать их в течение 45 календарных дней и, при отсутствии законодательных ограничений, принимать решение о включении имущества в перечень объектов малой приватизации.

Предусмотрено также повышение прозрачности: перечни государственного имущества будут публиковаться на сайте Фонда госимущества, портале открытых данных и в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

Для коммунального имущества установлены дополнительные требования к подготовке информации. В частности, необходимо подавать данные о балансодержателе, стоимости, регистрационные и земельные документы, а в случае аренды — информацию о договорах и арендной плате. Перечни будут формировать местные советы на основании предложений балансодержателей, а решения о включении объектов будут принимать в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина аукцион

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]