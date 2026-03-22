Правительство создало новый механизм выявления непрофильного госимущества для приватизации

Кабмин определил механизм формирования перечней государственного и коммунального имущества, которое не используется или используется неэффективно.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Документ определяет механизм выявления активов, которые не используются для выполнения функций государства или основной деятельности предприятий, а также тех, которые используются неэффективно. Предполагается, что такие объекты будут привлекаться к экономической деятельности посредством приватизации.

Ожидается, что новый механизм позволит ежегодно выводить на приватизацию сотни объектов. Речь идет, в частности, об имуществе органов государственной власти и местного самоуправления, которое не используется по назначению, активах предприятий и учреждений, не вовлеченных в их основную деятельность, а также объектах на балансе предприятий, которые не подлежат приватизации, но не используются более трех лет.

В соответствии с порядком, субъекты управления государственным имуществом будут ежеквартально направлять в Фонд государственного имущества предложения о включении активов в перечень объектов приватизации. Фонд будет рассматривать их в течение 45 календарных дней и, при отсутствии законодательных ограничений, принимать решение о включении имущества в перечень объектов малой приватизации.

Предусмотрено также повышение прозрачности: перечни государственного имущества будут публиковаться на сайте Фонда госимущества, портале открытых данных и в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

Для коммунального имущества установлены дополнительные требования к подготовке информации. В частности, необходимо подавать данные о балансодержателе, стоимости, регистрационные и земельные документы, а в случае аренды — информацию о договорах и арендной плате. Перечни будут формировать местные советы на основании предложений балансодержателей, а решения о включении объектов будут принимать в течение 30 дней.

