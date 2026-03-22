Чи можуть позбавити батьківських прав через борги за аліментами — що каже закон

17:47, 22 березня 2026
Що враховує суд: роль несплати аліментів у справах про дітей.
Чи можуть позбавити батьківських прав через борги за аліментами — що каже закон
В Україні заборгованість зі сплати аліментів сама по собі не є підставою для позбавлення батьківських прав. Водночас вона може враховуватися судом як один із доказів у комплексній оцінці поведінки матері чи батька.

Що каже закон

Як роз’яснюють у Міністерстві юстиції, питання аліментів і позбавлення батьківських прав не мають прямого автоматичного зв’язку. Перелік підстав для такого рішення чітко визначений Сімейним кодексом України.

Суд може позбавити батьківських прав, якщо встановлено, що батьки:

  • без поважних причин не забрали новонароджену дитину з пологового будинку та не проявляли турботи протягом шести місяців;
  • систематично уникають виконання обов’язків щодо виховання та забезпечення освіти дитини;
  • вчиняють жорстоке поводження — фізичне або психологічне насильство;
  • мають підтверджену медичними документами залежність від алкоголю чи наркотиків;
  • експлуатують дитину або залучають до протиправної діяльності;
  • засуджені за умисний злочин проти власної дитини.

Роль аліментів у суді

Несплата аліментів не входить до цього переліку, однак може свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків. Саме тому суд враховує такі обставини разом з іншими доказами.

Яка відповідальність передбачена

Закон встановлює кілька рівнів відповідальності за несплату аліментів:

  • сімейно-правову;
  • цивільну;
  • адміністративну;
  • кримінальну (у разі тривалої заборгованості).

Що змінюється після позбавлення прав

Позбавлення батьківських прав означає втрату права на:

  • виховання дитини;
  • участь у її житті;
  • особисте спілкування.

Водночас обов’язок утримувати дитину зберігається — навіть після рішення суду аліменти доведеться сплачувати.

Довгострокові наслідки

Особа, позбавлена батьківських прав, у майбутньому втрачає право вимагати утримання від своїх повнолітніх дітей.

Отже, борги за аліментами не є автоматичною підставою для позбавлення батьківських прав, але можуть стати вагомим аргументом у суді. Ключове значення має загальна поведінка батьків і виконання ними обов’язків щодо дитини.

