Чи можуть позбавити батьківських прав через борги за аліментами — що каже закон

Що враховує суд: роль несплати аліментів у справах про дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні заборгованість зі сплати аліментів сама по собі не є підставою для позбавлення батьківських прав. Водночас вона може враховуватися судом як один із доказів у комплексній оцінці поведінки матері чи батька.

Що каже закон

Як роз’яснюють у Міністерстві юстиції, питання аліментів і позбавлення батьківських прав не мають прямого автоматичного зв’язку. Перелік підстав для такого рішення чітко визначений Сімейним кодексом України.

Суд може позбавити батьківських прав, якщо встановлено, що батьки:

без поважних причин не забрали новонароджену дитину з пологового будинку та не проявляли турботи протягом шести місяців;

систематично уникають виконання обов’язків щодо виховання та забезпечення освіти дитини;

вчиняють жорстоке поводження — фізичне або психологічне насильство;

мають підтверджену медичними документами залежність від алкоголю чи наркотиків;

експлуатують дитину або залучають до протиправної діяльності;

засуджені за умисний злочин проти власної дитини.

Роль аліментів у суді

Несплата аліментів не входить до цього переліку, однак може свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків. Саме тому суд враховує такі обставини разом з іншими доказами.

Яка відповідальність передбачена

Закон встановлює кілька рівнів відповідальності за несплату аліментів:

сімейно-правову;

цивільну;

адміністративну;

кримінальну (у разі тривалої заборгованості).

Що змінюється після позбавлення прав

Позбавлення батьківських прав означає втрату права на:

виховання дитини;

участь у її житті;

особисте спілкування.

Водночас обов’язок утримувати дитину зберігається — навіть після рішення суду аліменти доведеться сплачувати.

Довгострокові наслідки

Особа, позбавлена батьківських прав, у майбутньому втрачає право вимагати утримання від своїх повнолітніх дітей.

Отже, борги за аліментами не є автоматичною підставою для позбавлення батьківських прав, але можуть стати вагомим аргументом у суді. Ключове значення має загальна поведінка батьків і виконання ними обов’язків щодо дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.