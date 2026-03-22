Чи можуть позбавити батьківських прав через борги за аліментами — що каже закон
В Україні заборгованість зі сплати аліментів сама по собі не є підставою для позбавлення батьківських прав. Водночас вона може враховуватися судом як один із доказів у комплексній оцінці поведінки матері чи батька.
Що каже закон
Як роз’яснюють у Міністерстві юстиції, питання аліментів і позбавлення батьківських прав не мають прямого автоматичного зв’язку. Перелік підстав для такого рішення чітко визначений Сімейним кодексом України.
Суд може позбавити батьківських прав, якщо встановлено, що батьки:
- без поважних причин не забрали новонароджену дитину з пологового будинку та не проявляли турботи протягом шести місяців;
- систематично уникають виконання обов’язків щодо виховання та забезпечення освіти дитини;
- вчиняють жорстоке поводження — фізичне або психологічне насильство;
- мають підтверджену медичними документами залежність від алкоголю чи наркотиків;
- експлуатують дитину або залучають до протиправної діяльності;
- засуджені за умисний злочин проти власної дитини.
Роль аліментів у суді
Несплата аліментів не входить до цього переліку, однак може свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків. Саме тому суд враховує такі обставини разом з іншими доказами.
Яка відповідальність передбачена
Закон встановлює кілька рівнів відповідальності за несплату аліментів:
- сімейно-правову;
- цивільну;
- адміністративну;
- кримінальну (у разі тривалої заборгованості).
Що змінюється після позбавлення прав
Позбавлення батьківських прав означає втрату права на:
- виховання дитини;
- участь у її житті;
- особисте спілкування.
Водночас обов’язок утримувати дитину зберігається — навіть після рішення суду аліменти доведеться сплачувати.
Довгострокові наслідки
Особа, позбавлена батьківських прав, у майбутньому втрачає право вимагати утримання від своїх повнолітніх дітей.
Отже, борги за аліментами не є автоматичною підставою для позбавлення батьківських прав, але можуть стати вагомим аргументом у суді. Ключове значення має загальна поведінка батьків і виконання ними обов’язків щодо дитини.
