  1. В Украине

Могут ли лишить родительских прав из-за долгов по алиментам — что говорит закон

17:47, 22 марта 2026
Что учитывает суд: роль неуплаты алиментов в делах о детях.
В Украине задолженность по уплате алиментов сама по себе не является основанием для лишения родительских прав. В то же время она может учитываться судом как одно из доказательств при комплексной оценке поведения матери или отца.

Что говорит закон

Как разъясняют в Министерстве юстиции, вопросы алиментов и лишения родительских прав не имеют прямой автоматической связи. Перечень оснований для такого решения четко определен Семейным кодексом Украины.

Суд может лишить родительских прав, если установлено, что родители:

  • без уважительных причин не забрали новорожденного ребенка из родильного дома и не проявляли заботу в течение шести месяцев;
  • систематически уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению образования ребенка;
  • совершают жестокое обращение — физическое или психологическое насилие;
  • имеют подтвержденную медицинскими документами зависимость от алкоголя или наркотиков;
  • эксплуатируют ребенка или вовлекают в противоправную деятельность;
  • осуждены за умышленное преступление против собственного ребенка.

Роль алиментов в суде

Неуплата алиментов не входит в этот перечень, однако может свидетельствовать об уклонении от выполнения родительских обязанностей. Именно поэтому суд учитывает такие обстоятельства вместе с другими доказательствами.

Какая ответственность предусмотрена

Закон устанавливает несколько уровней ответственности за неуплату алиментов:

  • семейно-правовую;
  • гражданскую;
  • административную;
  • уголовную (в случае длительной задолженности).

Что меняется после лишения прав

Лишение родительских прав означает утрату права на:

  • воспитание ребенка;
  • участие в его жизни;
  • личное общение.

В то же время обязанность содержать ребенка сохраняется — даже после решения суда алименты придется платить.

Долгосрочные последствия

Лицо, лишенное родительских прав, в будущем утрачивает право требовать содержание от своих совершеннолетних детей.

Таким образом, долги по алиментам не являются автоматическим основанием для лишения родительских прав, но могут стать весомым аргументом в суде. Ключевое значение имеет общее поведение родителей и выполнение ими обязанностей по отношению к ребенку.

суд дети алименты минюст родительские права лишение родительских прав Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

