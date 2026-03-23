10 пенсій одразу: хто має право на велику виплату при виході на відпочинок

07:54, 23 березня 2026
В Україні окремі категорії працівників можуть отримати значну одноразову виплату при виході на пенсію — у розмірі десяти місячних пенсій. Йдеться про спеціальну грошову допомогу, передбачену законодавством для працівників бюджетної сфери. Стало відомо, хто саме має право на ці кошти та за яких умов.

Хто може отримати 10 пенсій одразу

Право на одноразову виплату мають громадяни, які одночасно відповідають таким умовам:

  • на момент досягнення пенсійного віку працювали у державному або комунальному закладі;
  • обіймали посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;
  • мають необхідний страховий стаж:

- не менше 35 років для чоловіків,

- не менше 30 років для жінок;

  • раніше не отримували жодного виду пенсії.

Кому саме нараховують таку допомогу

Йдеться насамперед про працівників бюджетної сфери, зокрема:

  • освітян;
  • медиків;
  • працівників системи соціального захисту;
  • спортсменів — заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, членів національних збірних;
  • артистів театрально-концертних закладів.

Важливо, що враховується робота саме в тих установах і на тих посадах, які включені до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №909.

Як рахують стаж

Спеціальний стаж, який дає право на таку допомогу, визначається:

  • за даними трудової книжки;
  • за інформацією з реєстру застрахованих осіб;
  • за додатковими документами (якщо потрібно).

При цьому дозволяється підсумовувати різні періоди роботи, якщо вони дають право на пенсію за вислугу років.

Скільки виплатять і чи є податки

Розмір допомоги становить 10 місячних пенсій, обчислених на момент її призначення.

Виплата:

  • здійснюється одноразово;
  • не оподатковується;
  • фінансується з державного бюджету.

Важливий нюанс

У Пенсійному фонді нагадують: ключовою умовою є те, що людина повинна вперше виходити на пенсію саме за віком і до цього не отримувати інших видів пенсій. Саме цей критерій часто стає вирішальним при визначенні права на виплату.

