10 пенсий сразу: кто имеет право на большую выплату при выходе на отдых
В Украине отдельные категории работников могут получить значительную единовременную выплату при выходе на пенсию — в размере десяти месячных пенсий. Речь идет о специальной денежной помощи, предусмотренной законодательством для работников бюджетной сферы. Стало известно, кто именно имеет право на эти средства и при каких условиях.
Кто может получить 10 пенсий сразу
Право на единовременную выплату имеют граждане, которые одновременно соответствуют следующим условиям:
- на момент достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении;
- занимали должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;
- имеют необходимый страховой стаж:
- не менее 35 лет для мужчин,
- не менее 30 лет для женщин;
- ранее не получали никакого вида пенсии.
Кому именно начисляют такую помощь
Речь идет прежде всего о работниках бюджетной сферы, в частности:
- работниках образования;
- медицинских работниках;
- работниках системы социальной защиты;
- спортсменах — заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса, членах национальных сборных;
- артистах театрально-концертных учреждений.
Важно, что учитывается работа именно в тех учреждениях и на тех должностях, которые включены в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров №909.
Как считают стаж
Специальный стаж, дающий право на такую помощь, определяется:
- по данным трудовой книжки;
- по информации из реестра застрахованных лиц;
- по дополнительным документам (при необходимости).
При этом допускается суммирование различных периодов работы, если они дают право на пенсию за выслугу лет.
Сколько выплатят и есть ли налоги
Размер помощи составляет 10 месячных пенсий, рассчитанных на момент ее назначения.
Выплата:
- осуществляется единовременно;
- не облагается налогом;
- финансируется из государственного бюджета.
Важный нюанс
В Пенсионном фонде напоминают: ключевым условием является то, что человек должен впервые выходить на пенсию именно по возрасту и до этого не получать других видов пенсий. Именно этот критерий часто становится решающим при определении права на выплату.
