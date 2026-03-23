10 пенсий сразу: кто имеет право на большую выплату при выходе на отдых

07:54, 23 марта 2026
В Украине отдельные категории работников могут получить значительную единовременную выплату при выходе на пенсию — в размере десяти месячных пенсий. Речь идет о специальной денежной помощи, предусмотренной законодательством для работников бюджетной сферы. Стало известно, кто именно имеет право на эти средства и при каких условиях.

Кто может получить 10 пенсий сразу

Право на единовременную выплату имеют граждане, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

  • на момент достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении;
  • занимали должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;
  • имеют необходимый страховой стаж:

- не менее 35 лет для мужчин,

- не менее 30 лет для женщин;

  • ранее не получали никакого вида пенсии.

Кому именно начисляют такую помощь

Речь идет прежде всего о работниках бюджетной сферы, в частности:

  • работниках образования;
  • медицинских работниках;
  • работниках системы социальной защиты;
  • спортсменах — заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса, членах национальных сборных;
  • артистах театрально-концертных учреждений.

Важно, что учитывается работа именно в тех учреждениях и на тех должностях, которые включены в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров №909.

Как считают стаж

Специальный стаж, дающий право на такую помощь, определяется:

  • по данным трудовой книжки;
  • по информации из реестра застрахованных лиц;
  • по дополнительным документам (при необходимости).

При этом допускается суммирование различных периодов работы, если они дают право на пенсию за выслугу лет.

Сколько выплатят и есть ли налоги

Размер помощи составляет 10 месячных пенсий, рассчитанных на момент ее назначения.

Выплата:

  • осуществляется единовременно;
  • не облагается налогом;
  • финансируется из государственного бюджета.

Важный нюанс

В Пенсионном фонде напоминают: ключевым условием является то, что человек должен впервые выходить на пенсию именно по возрасту и до этого не получать других видов пенсий. Именно этот критерий часто становится решающим при определении права на выплату.

