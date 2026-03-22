Переговори України та США тривають, можливе продовження обмінів полоненими — Зеленський

20:29, 22 березня 2026
Президент повідомив про другий день зустрічей у США та наголосив на необхідності гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про перебіг зустрічей української делегації у Сполучених Штатах із представниками американської сторони. За його словами, переговори тривають уже другий день і відбуваються як у денний, так і у вечірній час.

Глава держави зазначив, що наразі увага США значною мірою зосереджена на ситуації довкола Ірану та Близького Сходу. Водночас питання завершення війни, розв’язаної Росією проти України, залишається актуальним на міжнародному порядку денному. Зеленський подякував американському суспільству за підтримку досягнення «нормального, достойного миру» для України.

Президент наголосив, що ключовим принципом є недопущення винагороди для агресора за війну. Також, за його словами, гарантії безпеки мають бути достатніми, щоб унеможливити повернення до бойових дій у майбутньому — як для України, так і для всієї Європи.

Зеленський повідомив, що після повернення переговорної групи в Україну планується детальне обговорення результатів зустрічей. Частину інформації наразі не розголошують із міркувань безпеки.

Окремо Президент відзначив сигнали про можливе продовження обмінів, що може стати підтвердженням ефективності дипломатичних зусиль.

Водночас він підкреслив, що Путін не демонструє готовності завершувати війну. Попри це, за словами Зеленського, міжнародна спільнота має консолідоване прагнення до її завершення, і Україна разом із партнерами продовжить працювати над досягненням миру.

