Переговоры Украины и США продолжаются, возможно продолжение обменов пленными — Зеленский

Президент сообщил о втором дне встреч в США и подчеркнул необходимость гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе встреч украинской делегации в Соединенных Штатах с представителями американской стороны. По его словам, переговоры продолжаются уже второй день и проходят как в дневное, так и в вечернее время.

Глава государства отметил, что в настоящее время внимание США в значительной степени сосредоточено на ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока. В то же время вопрос завершения войны, развязанной Россией против Украины, остается актуальным в международной повестке дня. Зеленский поблагодарил американское общество за поддержку достижения «нормального, достойного мира» для Украины.

Президент подчеркнул, что ключевым принципом является недопущение вознаграждения для агрессора за эту войну. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть достаточными, чтобы исключить возвращение к боевым действиям в будущем — как для Украины, так и для всей Европы.

Зеленский сообщил, что после возвращения переговорной группы в Украину планируется детальное обсуждение результатов встреч. Часть информации в настоящее время не разглашается из соображений безопасности.

Отдельно Президент отметил сигналы о возможном продолжении обменов, что может стать подтверждением эффективности дипломатических усилий.

В то же время он подчеркнул, что Путин не демонстрирует готовности завершать войну. Несмотря на это, по словам Зеленского, международное сообщество имеет консолидированное стремление к ее завершению, и Украина вместе с партнерами продолжит работать над достижением мира.

