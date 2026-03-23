Як здійснити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – пояснили в Мінветеранів
На Національному військовому меморіальному кладовищі вшановують пам’ять кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Держава забезпечує безоплатну організацію поховань та подальший догляд за місцями спочинку Героїв, повідомили в Міністерстві ветеранів.
Поховання можуть проводитися для:
- захисників України, що брали участь у бойових діях;
- Героїв України та кавалерів орденів Богдана Хмельницького і «За мужність»;
- ветеранів бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників міжнародних місій і миротворчих операцій.
Щоб організувати поховання, необхідно:
- Отримати оригінал свідоцтва про смерть загиблого.
- Подати заявку до ДУ «НВМК» (м. Київ, вул. Павлівська, 29) не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати поховання. Контакти: +38 093 721 21 10, +38 093 745 85 86, email: [email protected] або [email protected].
- Надати пакет документів: свідоцтво про смерть, паспорт виконавця волевиявлення, підтвердження статусу загиблого, дані про народження, фото та контакти замовника.
- Укласти договір про поховання з виконавцем волевиявлення або особою, яка взяла на себе зобов’язання поховати загиблого.
Після поховання встановлюється тимчасова намогильна споруда, постійна споруда встановлюється безоплатно через рік за єдиним затвердженим зразком.
Безкоштовно НВМК надає: перевезення та перенесення труни або урни, організацію поховання, виділення місця, копання могили, кремацію, поховання урни в колумбарії, виготовлення написів та портретів, спорудження намогильних споруд, догляд та охорону території.
Поховання проводяться відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Постанови КМУ №1109 від 30 вересня 2022 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.