  1. В Україні

Як здійснити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – пояснили в Мінветеранів

11:43, 23 березня 2026
Держава забезпечує поховання та догляд за місцями спочинку Героїв України.
Фото: НВМК
На Національному військовому меморіальному кладовищі вшановують пам’ять кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Держава забезпечує безоплатну організацію поховань та подальший догляд за місцями спочинку Героїв, повідомили в Міністерстві ветеранів.

Поховання можуть проводитися для:

  • захисників України, що брали участь у бойових діях;
  • Героїв України та кавалерів орденів Богдана Хмельницького і «За мужність»;
  • ветеранів бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників міжнародних місій і миротворчих операцій.

Щоб організувати поховання, необхідно:

  1. Отримати оригінал свідоцтва про смерть загиблого.
  2. Подати заявку до ДУ «НВМК» (м. Київ, вул. Павлівська, 29) не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати поховання. Контакти: +38 093 721 21 10, +38 093 745 85 86, email: [email protected] або [email protected].
  3. Надати пакет документів: свідоцтво про смерть, паспорт виконавця волевиявлення, підтвердження статусу загиблого, дані про народження, фото та контакти замовника.
  4. Укласти договір про поховання з виконавцем волевиявлення або особою, яка взяла на себе зобов’язання поховати загиблого.

Після поховання встановлюється тимчасова намогильна споруда, постійна споруда встановлюється безоплатно через рік за єдиним затвердженим зразком.

Безкоштовно НВМК надає: перевезення та перенесення труни або урни, організацію поховання, виділення місця, копання могили, кремацію, поховання урни в колумбарії, виготовлення написів та портретів, спорудження намогильних споруд, догляд та охорону території.

Поховання проводяться відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Постанови КМУ №1109 від 30 вересня 2022 року.

військові поховання військовослужбовці

