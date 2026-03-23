Як здійснити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – пояснили в Мінветеранів

Фото: НВМК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Національному військовому меморіальному кладовищі вшановують пам’ять кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Держава забезпечує безоплатну організацію поховань та подальший догляд за місцями спочинку Героїв, повідомили в Міністерстві ветеранів.

Поховання можуть проводитися для:

захисників України, що брали участь у бойових діях;

Героїв України та кавалерів орденів Богдана Хмельницького і «За мужність»;

ветеранів бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників міжнародних місій і миротворчих операцій.

Щоб організувати поховання, необхідно:

Отримати оригінал свідоцтва про смерть загиблого. Подати заявку до ДУ «НВМК» (м. Київ, вул. Павлівська, 29) не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати поховання. Контакти: +38 093 721 21 10, +38 093 745 85 86, email: [email protected] або [email protected]. Надати пакет документів: свідоцтво про смерть, паспорт виконавця волевиявлення, підтвердження статусу загиблого, дані про народження, фото та контакти замовника. Укласти договір про поховання з виконавцем волевиявлення або особою, яка взяла на себе зобов’язання поховати загиблого.

Після поховання встановлюється тимчасова намогильна споруда, постійна споруда встановлюється безоплатно через рік за єдиним затвердженим зразком.

Безкоштовно НВМК надає: перевезення та перенесення труни або урни, організацію поховання, виділення місця, копання могили, кремацію, поховання урни в колумбарії, виготовлення написів та портретів, спорудження намогильних споруд, догляд та охорону території.

Поховання проводяться відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Постанови КМУ №1109 від 30 вересня 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.