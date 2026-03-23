Как организовать захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище — объяснили в Минветеранов

11:43, 23 марта 2026
Государство обеспечивает захоронение и уход за местами упокоения Героев Украины.
Фото: НВМК
На Национальном военном мемориальном кладбище чтят память каждого, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Государство обеспечивает бесплатную организацию захоронений и дальнейший уход за местами упокоения Героев, сообщили в Министерстве ветеранов.

Похороны могут проводиться для:

  • защитников Украины, принимавших участие в боевых действиях;
  • Героев Украины и кавалеров орденов Богдана Хмельницкого и «За мужество»;
  • ветеранов боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • участников международных миссий и миротворческих операций.

Чтобы организовать похороны, необходимо:

  1. Получить оригинал свидетельства о смерти погибшего.
  2. Подать заявку в ГУ «НВМК» (г. Киев, ул. Павловская, 29) не позднее чем за 3 рабочих дня до даты похорон. Контакты: +38 093 721 21 10, +38 093 745 85 86, email: [email protected] или [email protected].
  3. Предоставить пакет документов: свидетельство о смерти, паспорт исполнителя волеизъявления, подтверждение статуса погибшего, данные о рождении, фото и контакты заказчика.
  4. Заключить договор о захоронении с исполнителем волеизъявления или лицом, взявшим на себя обязательство похоронить погибшего.

После захоронения устанавливается временное надгробное сооружение, постоянное сооружение устанавливается бесплатно через год по единому утвержденному образцу.

Бесплатно НВМК предоставляет: перевозку и перенос гроба или урны, организацию захоронения, выделение места, рытье могилы, кремацию, захоронение урны в колумбарии, изготовление надписей и портретов, сооружение надгробных сооружений, уход и охрану территории.

Похороны проводятся в соответствии с Законом Украины «О захоронении и похоронном деле» и Постановлением КМУ № 1109 от 30 сентября 2022 года.

