Кабмін повторно призначив Віктора Єленського головою Держслужби з етнополітики

Уряд визначив граничний термін перебування на посаді — до 26 березня 2027 року.

Кабмін ухвалив рішення про повторне призначення Віктора Єленського на посаду голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Про це йдеться у розпорядженні № 254-р.

Згідно з документом, Єленський обійматиме посаду з 27 березня 2026 року.

Строк призначення обмежений періодом дії воєнного стану — не довше ніж 12 місяців після його припинення або скасування, але в будь-якому разі не пізніше 26 березня 2027 року.

Оплату праці посадовця визначено відповідно до чинного законодавства.

