Кабмин повторно назначил Виктора Еленского председателем Госэтнополитики

Правительство определило предельный срок пребывания в должности — до 26 марта 2027 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял решение о повторном назначении Виктора Еленского на должность председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом говорится в распоряжении № 254-р.

Согласно документу, Еленский будет занимать должность с 27 марта 2026 года.

Срок назначения ограничен периодом действия военного положения — не дольше чем 12 месяцев после его прекращения или отмены, но в любом случае не позднее 26 марта 2027 года.

Оплата труда должностного лица определена в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.