РФ передає розвіддані Ірану та розгортає нові станції для дронів — Зеленський

Українська розвідка фіксує передачу даних Тегерану та підготовку нової інфраструктури для ударних БпЛА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані української розвідки щодо дій Росії, зокрема співпраці з Іраном і планів розширення військової інфраструктури.

За підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка Глава держави заявив, що Москва продовжує передавати чутливу інформацію Тегерану.

«Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — зазначив Зеленський.

Окремо він звернув увагу на ситуацію на фронті та інформаційну політику російського командування.

«Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Президента, Україна отримала підтвердження щодо планів Росії розширити інфраструктуру для управління ударними безпілотниками.

«Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно», — наголосив він.

Президент також доручив керівнику ГУР поінформувати міжнародних партнерів і медіа про частину отриманих розвідданих, яку можна оприлюднити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.