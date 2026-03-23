РФ передає розвіддані Ірану та розгортає нові станції для дронів — Зеленський

17:46, 23 березня 2026
Українська розвідка фіксує передачу даних Тегерану та підготовку нової інфраструктури для ударних БпЛА.
РФ передає розвіддані Ірану та розгортає нові станції для дронів — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані української розвідки щодо дій Росії, зокрема співпраці з Іраном і планів розширення військової інфраструктури.

За підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка Глава держави заявив, що Москва продовжує передавати чутливу інформацію Тегерану.

«Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — зазначив Зеленський.

Окремо він звернув увагу на ситуацію на фронті та інформаційну політику російського командування.

«Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Президента, Україна отримала підтвердження щодо планів Росії розширити інфраструктуру для управління ударними безпілотниками.

«Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно», — наголосив він.

Президент також доручив керівнику ГУР поінформувати міжнародних партнерів і медіа про частину отриманих розвідданих, яку можна оприлюднити.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

