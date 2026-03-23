  1. В Украине

РФ передает разведданные Ирану и разворачивает новые станции для дронов — Зеленский

17:46, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинская разведка фиксирует передачу данных Тегерану и подготовку новой инфраструктуры для ударных БПЛА.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о новых данных украинской разведки относительно действий России, в частности сотрудничества с Ираном и планов расширения военной инфраструктуры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко Глава государства заявил, что Москва продолжает передавать чувствительную информацию Тегерану.

«Имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке», — отметил Зеленский.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию на фронте и информационную политику российского командования.

«Российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Президента, Украина получила подтверждение относительно планов России расширить инфраструктуру для управления ударными беспилотниками.

«Имеем четкую информацию, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно», — подчеркнул он.

Президент также поручил руководителю ГУР проинформировать международных партнеров и медиа о части полученных разведданных, которые можно обнародовать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]