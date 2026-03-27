2400 доларів за зняття з розшуку – у Миколаєві на хабарі погоріли працівники ТЦК

07:36, 27 березня 2026
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
У Миколаєві поліцейські викрили військовослужбовців ТЦК та СП, які вимагали та отримали грошові кошти за зняття військовозобов’язаних з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що військовослужбовці одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаєва за попередньою змовою обіцяли військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду у сумі 2400 доларів США зняти його з обліку військовозобов’язаних осіб, які знаходяться в інформаційній системі розшуку «Оберіг» за порушення правил мобілізаційного обліку.

«У такий спосіб створюючи умови для фактичного уникнення чоловіку виконання військового обов’язку та призову на військову службу під час мобілізації.

Одразу після передачі другого траншу коштів у сумі 1200 доларів США правоохоронці затримали фігурантів 34-х та 44-х років», - заявили у поліції.

Нині правоохоронці повідомили їм про підозру. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: 33-річному підозрюваному - нічний домашній арешт та 44-річному - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування.

суд Миколаїв ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Умови залучення до праці засуджених перепишуть та дозволять користуватися банківськими картками

Новий законопроект надає можливість засудженим працювати на ФОПів, мати реальну зарплату на картку та навіть виходити на побачення до міста.

Від 3,5 до 100 гривень за рішення: ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Петра Порощука та Грушковської Любові

Чи можна вважати 3,5 гривні втручанням у правосуддя: ВРП вважає, що будь-які спроби впливу на суд погіршують авторитет правосуддя.

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

