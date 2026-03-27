2400 доларів за зняття з розшуку – у Миколаєві на хабарі погоріли працівники ТЦК

У Миколаєві поліцейські викрили військовослужбовців ТЦК та СП, які вимагали та отримали грошові кошти за зняття військовозобов’язаних з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що військовослужбовці одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаєва за попередньою змовою обіцяли військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду у сумі 2400 доларів США зняти його з обліку військовозобов’язаних осіб, які знаходяться в інформаційній системі розшуку «Оберіг» за порушення правил мобілізаційного обліку.

«У такий спосіб створюючи умови для фактичного уникнення чоловіку виконання військового обов’язку та призову на військову службу під час мобілізації.

Одразу після передачі другого траншу коштів у сумі 1200 доларів США правоохоронці затримали фігурантів 34-х та 44-х років», - заявили у поліції.

Нині правоохоронці повідомили їм про підозру. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: 33-річному підозрюваному - нічний домашній арешт та 44-річному - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування.

