2400 долларов за снятие с розыска — в Николаеве на взятке погорели сотрудники ТЦК

В Николаеве полицейские разоблачили военнослужащих ТЦК и СП, которые требовали и получили денежные средства за снятие военнообязанных с розыска в информационной системе «Оберіг». Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Правоохранители установили, что военнослужащие одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаева по предварительному сговору обещали военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение в сумме 2400 долларов США снять его с учета военнообязанных лиц, находящихся в информационной системе розыска «Оберіг» за нарушение правил мобилизационного учета.

«Таким образом создавая условия для фактического уклонения мужчины от выполнения воинской обязанности и призыва на военную службу во время мобилизации.

Сразу после передачи второго транша средств в сумме 1200 долларов США правоохранители задержали фигурантов 34 и 44 лет», — заявили в полиции.

В настоящее время правоохранители сообщили им о подозрении. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: 33-летнему подозреваемому — ночной домашний арест, а 44-летнему — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

