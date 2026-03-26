  1. В Україні

Руслан Кравченко повідомив про викриття «тіньового куратора» незаконного видобутку бурштину на 354 млн гривень

17:48, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підприємцю повідомлено про підозру за фінансування та підтримку злочинної організації, яка видобувала бурштин без обліку та сплати податків.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині викрито так званого «тіньового куратора» схеми незаконного видобутку бурштину, завдані збитки довкіллю оцінюються у понад 354 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора підозру повідомлено підприємцю, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку злочинної організації.

За даними Генпрокурора, злочинна організація під виглядом геологічного вивчення ділянок надр здійснювала незаконний видобуток бурштину, який потім реалізовувався без обліку та сплати податків. З червня 2022 року до травня 2024 року на Рівненщині незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину.

Підприємець через підконтрольні компанії забезпечував організацію технікою для видобутку, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим обладнанням, а також виконував функції «тіньового куратора» регіону, використовуючи зв’язки у правоохоронних органах для прикриття незаконного бізнесу.

Йому інкримінується участь у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України). Крім нього, у справі фігурують ще 8 осіб, яких підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації і незаконному видобутку бурштину. Обвинувальний акт стосовно них скеровано до суду.

Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]