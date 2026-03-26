Руслан Кравченко повідомив про викриття «тіньового куратора» незаконного видобутку бурштину на 354 млн гривень

Підприємцю повідомлено про підозру за фінансування та підтримку злочинної організації, яка видобувала бурштин без обліку та сплати податків.

На Рівненщині викрито так званого «тіньового куратора» схеми незаконного видобутку бурштину, завдані збитки довкіллю оцінюються у понад 354 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора підозру повідомлено підприємцю, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку злочинної організації.

За даними Генпрокурора, злочинна організація під виглядом геологічного вивчення ділянок надр здійснювала незаконний видобуток бурштину, який потім реалізовувався без обліку та сплати податків. З червня 2022 року до травня 2024 року на Рівненщині незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину.

Підприємець через підконтрольні компанії забезпечував організацію технікою для видобутку, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим обладнанням, а також виконував функції «тіньового куратора» регіону, використовуючи зв’язки у правоохоронних органах для прикриття незаконного бізнесу.

Йому інкримінується участь у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України). Крім нього, у справі фігурують ще 8 осіб, яких підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації і незаконному видобутку бурштину. Обвинувальний акт стосовно них скеровано до суду.

Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

