Руслан Кравченко сообщил о разоблачении «теневого куратора» незаконной добычи янтаря на сумму 354 млн гривен

17:48, 26 марта 2026
Предпринимателю предъявлено подозрение в финансировании и поддержке преступной организации, которая добывала янтарь без учета и уплаты налогов.
В Ровенской области разоблачен так называемый «теневой куратор» схемы незаконной добычи янтаря, нанесенный ущерб окружающей среде оценивается в более чем 354 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора подозрение предъявлено предпринимателю, который обеспечивал финансирование и материально-техническую поддержку преступной организации.

По данным Генпрокурора, преступная организация под видом геологического изучения участков недр осуществляла незаконную добычу янтаря, который затем реализовывался без учета и уплаты налогов. С июня 2022 года по май 2024 года в Ровенской области незаконно добыто более 5 тонн янтаря.

Предприниматель через подконтрольные компании обеспечивал организацию техникой для добычи, в частности экскаваторами, мотопомпами и другим оборудованием, а также выполнял функции «теневого куратора» региона, используя связи в правоохранительных органах для прикрытия незаконного бизнеса.

Ему инкриминируется участие в преступной организации, занимавшейся незаконной добычей янтаря (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Кроме него, в деле фигурируют еще 8 человек, которых подозревают в создании, руководстве и участии в преступной организации и незаконной добыче янтаря. Обвинительный акт в отношении них направлен в суд.

Расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

