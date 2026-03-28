Не досягли 18 років, але чекають дитину: суд на Буковині дозволив неповнолітнім одружитися

22:00, 28 березня 2026
Вагітність і спільні плани стали ключовими аргументами для надання дозволу на шлюб.
Заставнівський районний суд Чернівецької області дозволив неповнолітній укласти шлюб із хлопцем, з яким вона перебуває у стосунках і очікує на дитину. Через те, що обидва ще не досягли 18 років, вони не могли зареєструвати шлюб самостійно і звернулися до суду.

Суд перевірив обставини справи та дійшов висновку, що у цьому випадку шлюб відповідає інтересам дівчини та її майбутньої дитини. У результаті їй офіційно надали право на шлюб.

Обставини справи №716/2221/24

До суду звернулася неповнолітня із заявою про надання права на шлюб. Вона пояснила, що перебуває у стосунках із хлопцем, між ними склалися взаємні почуття, і вони планують створити сім’ю. Додатково заявниця зазначила, що вагітна, а тому бажає офіційно зареєструвати шлюб.

Оскільки обидві особи не досягли шлюбного віку, передбаченого законом, вони не могли зареєструвати шлюб без рішення суду. Саме тому заявниця звернулася за відповідним дозволом.

У судовому засіданні заявниця та її представник підтримали заявлені вимоги. Законний представник заявниці не заперечував проти укладення шлюбу, вважаючи, що це відповідає інтересам неповнолітніх. Заінтересована особа також не висловила заперечень. Орган державної реєстрації актів цивільного стану, хоча і не був присутній у засіданні, письмово повідомив про відсутність заперечень.

Позиція та рішення суду

Суд звернув увагу, що відповідно до законодавства шлюбний вік в Україні становить 18 років. Водночас особа, яка досягла 16 років, може отримати право на шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Оцінюючи обставини справи, суд встановив, що заявниця не досягла шлюбного віку, але вже має право звернутися за його зниженням у судовому порядку. Також було підтверджено факт вагітності, що має істотне значення для оцінки ситуації.

Суд врахував, що сторони мають намір створити сім’ю, підтримують одне одного та не заперечують проти реєстрації шлюбу. Важливим стало і те, що законні представники не виступили проти такого рішення.

Ключовим для суду було питання відповідності шлюбу інтересам заявниці. За результатами розгляду не встановлено жодних обставин, які б свідчили про можливу шкоду чи порушення прав сторін або інших осіб.

Навпаки, суд дійшов висновку, що укладення шлюбу відповідатиме інтересам заявниці та майбутньої дитини, а також сприятиме стабільності сімейних відносин.

Суд задовольнив заяву та надав неповнолітній право на шлюб із заінтересованою особою.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

