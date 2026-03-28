Не достигли 18 лет, но ждут ребенка: суд на Буковине разрешил несовершеннолетним вступить в брак

22:00, 28 марта 2026
Беременность и совместные планы стали ключевыми аргументами для предоставления разрешения на брак.
Заставновский районный суд Черновицкой области разрешил несовершеннолетней заключить брак с парнем, с которым она состоит в отношениях и ожидает ребенка. Поскольку оба еще не достигли 18 лет, они не могли зарегистрировать брак самостоятельно и обратились в суд.

Суд проверил обстоятельства дела и пришел к выводу, что в данном случае брак соответствует интересам девушки и ее будущего ребенка. В результате ей официально предоставили право на брак.

Обстоятельства дела №716/2221/24

В суд обратилась несовершеннолетняя с заявлением о предоставлении права на брак. Она пояснила, что состоит в отношениях с парнем, между ними сложились взаимные чувства, и они планируют создать семью. Дополнительно заявительница указала, что беременна, поэтому хочет официально зарегистрировать брак.

Поскольку оба лица не достигли брачного возраста, предусмотренного законом, они не могли зарегистрировать брак без решения суда. Именно поэтому заявительница обратилась за соответствующим разрешением.

В судебном заседании заявительница и ее представитель поддержали заявленные требования. Законный представитель заявительницы не возражал против заключения брака, считая, что это соответствует интересам несовершеннолетних. Заинтересованное лицо также не выразило возражений. Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, хотя и не присутствовал в заседании, письменно сообщил об отсутствии возражений.

Позиция и решение суда

Суд обратил внимание, что в соответствии с законодательством брачный возраст в Украине составляет 18 лет. В то же время лицо, достигшее 16 лет, может получить право на брак по решению суда, если будет установлено, что это соответствует его интересам.

Оценивая обстоятельства дела, суд установил, что заявительница не достигла брачного возраста, однако уже имеет право обратиться за его снижением в судебном порядке. Также был подтвержден факт беременности, что имеет существенное значение для оценки ситуации.

Суд учел, что стороны намерены создать семью, поддерживают друг друга и не возражают против регистрации брака. Важным стало и то, что законные представители не выступили против такого решения.

Ключевым для суда стал вопрос соответствия брака интересам заявительницы. По результатам рассмотрения не установлено никаких обстоятельств, которые свидетельствовали бы о возможном вреде или нарушении прав сторон или других лиц.

Напротив, суд пришел к выводу, что заключение брака будет соответствовать интересам заявительницы и будущего ребенка, а также будет способствовать стабильности семейных отношений.

Суд удовлетворил заявление и предоставил несовершеннолетней право на брак с заинтересованным лицом.

