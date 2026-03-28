Кабмін відклав зміни у супроводі ветеранів до липня і спростив навчання фахівців

Уряд переніс запуск нових правил на 1 липня, скоротив перелік документів і запровадив електронні копії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів ухвалив постанову №397, якою вніс зміни до двох попередніх рішень щодо підтримки ветеранів війни та організації підготовки фахівців, які з ними працюють.

Йдеться про постанови від 2 серпня 2024 року №881 (щодо діяльності фахівців із супроводу ветеранів) та від 11 лютого 2026 року №191 (щодо навчання надавачів послуг ветеранам і їхнім сім’ям).

Головне: зміни відтермінували

Уряд переніс строки впровадження окремих норм: старт змін для системи супроводу ветеранів і навчання фахівців перенесено з 1 квітня на 1 липня 2026 року.

Це дає більше часу для підготовки програм і організації навчання.

Нові вимоги до навчання

Кабмін уточнив підхід до підготовки фахівців:

Міністерство у справах ветеранів має протягом трьох місяців затвердити вимоги до змісту і структури навчальних програм;

навчальні програми повинні відповідати цим вимогам — інакше у включенні до переліку відмовлять.

Менше бюрократії для організаторів навчання

Зміни суттєво спрощують процедури для організацій, які хочуть проводити навчання:

скорочено перелік документів, які потрібно подавати;

частину вимог до інформації (зокрема детальні дані про місце проведення навчання) прибрали;

замість паперових копій прямо передбачено використання електронних копій документів.

Чіткі строки і рішення без комісій

Тепер процедури стали більш формалізованими:

рішення про включення до переліку ухвалює Міністерство у справах ветеранів України;

строк розгляду документів — до 20 робочих днів;

про результат повідомляють заявника протягом трьох робочих днів;

підстави для відмови чітко визначені — зокрема неповний пакет документів або невідповідність програми.

Також запроваджено чіткий механізм виключення з переліку у разі порушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.