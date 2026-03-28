Кабмін відклав зміни у супроводі ветеранів до липня і спростив навчання фахівців
Кабінет міністрів ухвалив постанову №397, якою вніс зміни до двох попередніх рішень щодо підтримки ветеранів війни та організації підготовки фахівців, які з ними працюють.
Йдеться про постанови від 2 серпня 2024 року №881 (щодо діяльності фахівців із супроводу ветеранів) та від 11 лютого 2026 року №191 (щодо навчання надавачів послуг ветеранам і їхнім сім’ям).
Головне: зміни відтермінували
Уряд переніс строки впровадження окремих норм: старт змін для системи супроводу ветеранів і навчання фахівців перенесено з 1 квітня на 1 липня 2026 року.
Це дає більше часу для підготовки програм і організації навчання.
Нові вимоги до навчання
Кабмін уточнив підхід до підготовки фахівців:
- Міністерство у справах ветеранів має протягом трьох місяців затвердити вимоги до змісту і структури навчальних програм;
- навчальні програми повинні відповідати цим вимогам — інакше у включенні до переліку відмовлять.
Менше бюрократії для організаторів навчання
Зміни суттєво спрощують процедури для організацій, які хочуть проводити навчання:
- скорочено перелік документів, які потрібно подавати;
- частину вимог до інформації (зокрема детальні дані про місце проведення навчання) прибрали;
- замість паперових копій прямо передбачено використання електронних копій документів.
Чіткі строки і рішення без комісій
Тепер процедури стали більш формалізованими:
- рішення про включення до переліку ухвалює Міністерство у справах ветеранів України;
- строк розгляду документів — до 20 робочих днів;
- про результат повідомляють заявника протягом трьох робочих днів;
- підстави для відмови чітко визначені — зокрема неповний пакет документів або невідповідність програми.
Також запроваджено чіткий механізм виключення з переліку у разі порушень.
