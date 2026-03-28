  1. В Україні

Кабмін відклав зміни у супроводі ветеранів до липня і спростив навчання фахівців

11:47, 28 березня 2026
Уряд переніс запуск нових правил на 1 липня, скоротив перелік документів і запровадив електронні копії.
Кабінет міністрів ухвалив постанову №397, якою вніс зміни до двох попередніх рішень щодо підтримки ветеранів війни та організації підготовки фахівців, які з ними працюють.

Йдеться про постанови від 2 серпня 2024 року №881 (щодо діяльності фахівців із супроводу ветеранів) та від 11 лютого 2026 року №191 (щодо навчання надавачів послуг ветеранам і їхнім сім’ям).

Головне: зміни відтермінували

Уряд переніс строки впровадження окремих норм: старт змін для системи супроводу ветеранів і навчання фахівців перенесено з 1 квітня на 1 липня 2026 року.

Це дає більше часу для підготовки програм і організації навчання.

Нові вимоги до навчання

Кабмін уточнив підхід до підготовки фахівців:

  • Міністерство у справах ветеранів має протягом трьох місяців затвердити вимоги до змісту і структури навчальних програм;
  • навчальні програми повинні відповідати цим вимогам — інакше у включенні до переліку відмовлять.

Менше бюрократії для організаторів навчання

Зміни суттєво спрощують процедури для організацій, які хочуть проводити навчання:

  • скорочено перелік документів, які потрібно подавати;
  • частину вимог до інформації (зокрема детальні дані про місце проведення навчання) прибрали;
  • замість паперових копій прямо передбачено використання електронних копій документів.

Чіткі строки і рішення без комісій

Тепер процедури стали більш формалізованими:

  • рішення про включення до переліку ухвалює Міністерство у справах ветеранів України;
  • строк розгляду документів — до 20 робочих днів;
  • про результат повідомляють заявника протягом трьох робочих днів;
  • підстави для відмови чітко визначені — зокрема неповний пакет документів або невідповідність програми.

Також запроваджено чіткий механізм виключення з переліку у разі порушень.

уряд Кабінет Міністрів України

