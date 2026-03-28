  1. В Украине

Кабмин отложил изменения в сопровождении ветеранов до июля и упростил обучение специалистов

11:47, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство перенесло запуск новых правил на 1 июля, сократило перечень документов и ввело электронные копии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров принял постановление №397, которой внес изменения в два предыдущих решения по поддержке ветеранов войны и организации подготовки специалистов, которые с ними работают.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о постановлениях от 2 августа 2024 года №881 (о деятельности специалистов по сопровождению ветеранов) и от 11 февраля 2026 года №191 (об обучении субъектов, предоставляющих услуги ветеранам и их семьям).

Главное: изменения отложили

Правительство перенесло сроки внедрения отдельных норм: старт изменений для системы сопровождения ветеранов и обучения специалистов перенесен с 1 апреля на 1 июля 2026 года.

Это дает больше времени для подготовки программ и организации обучения.

Новые требования к обучению

Кабмин уточнил подход к подготовке специалистов:

  • Министерство по делам ветеранов должно в течение трех месяцев утвердить требования к содержанию и структуре учебных программ;
  • учебные программы должны соответствовать этим требованиям — иначе во включении в перечень откажут.

Меньше бюрократии для организаторов обучения

Изменения существенно упрощают процедуры для организаций, которые хотят проводить обучение:

  • сокращен перечень документов, которые нужно подавать;
  • часть требований к информации (в частности, подробные данные о месте проведения обучения) убрали;
  • вместо бумажных копий прямо предусмотрено использование электронных копий документов.

Четкие сроки и решения без комиссий

Теперь процедуры стали более формализованными:

  • решение о включении в перечень принимает Министерство по делам ветеранов Украины;
  • срок рассмотрения документов — до 20 рабочих дней;
  • о результате уведомляют заявителя в течение трех рабочих дней;
  • основания для отказа четко определены — в частности неполный пакет документов или несоответствие программы.

Также введен четкий механизм исключения из перечня в случае нарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]