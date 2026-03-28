Кабмин отложил изменения в сопровождении ветеранов до июля и упростил обучение специалистов
Кабинет министров принял постановление №397, которой внес изменения в два предыдущих решения по поддержке ветеранов войны и организации подготовки специалистов, которые с ними работают.
Речь идет о постановлениях от 2 августа 2024 года №881 (о деятельности специалистов по сопровождению ветеранов) и от 11 февраля 2026 года №191 (об обучении субъектов, предоставляющих услуги ветеранам и их семьям).
Главное: изменения отложили
Правительство перенесло сроки внедрения отдельных норм: старт изменений для системы сопровождения ветеранов и обучения специалистов перенесен с 1 апреля на 1 июля 2026 года.
Это дает больше времени для подготовки программ и организации обучения.
Новые требования к обучению
Кабмин уточнил подход к подготовке специалистов:
- Министерство по делам ветеранов должно в течение трех месяцев утвердить требования к содержанию и структуре учебных программ;
- учебные программы должны соответствовать этим требованиям — иначе во включении в перечень откажут.
Меньше бюрократии для организаторов обучения
Изменения существенно упрощают процедуры для организаций, которые хотят проводить обучение:
- сокращен перечень документов, которые нужно подавать;
- часть требований к информации (в частности, подробные данные о месте проведения обучения) убрали;
- вместо бумажных копий прямо предусмотрено использование электронных копий документов.
Четкие сроки и решения без комиссий
Теперь процедуры стали более формализованными:
- решение о включении в перечень принимает Министерство по делам ветеранов Украины;
- срок рассмотрения документов — до 20 рабочих дней;
- о результате уведомляют заявителя в течение трех рабочих дней;
- основания для отказа четко определены — в частности неполный пакет документов или несоответствие программы.
Также введен четкий механизм исключения из перечня в случае нарушений.
