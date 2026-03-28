Втратили свідоцтво: як швидко отримати дублікат і що для цього потрібно

Коли видають повторні свідоцтва, хто може їх отримати і як подати заявку онлайн або особисто.

Українцям нагадали, у яких випадках можна повторно отримати документи цивільного стану та як це зробити.

Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, смерть та інші документи, втрата чи пошкодження яких може ускладнити отримання послуг або реалізацію прав.

Коли можлива повторна видача?

Повторне свідоцтво видається у разі:

втрати;

знищення;

пошкодження документа;

внесення змін до актового запису;

поновлення актового запису.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту нагадує, що порядок повторної видачі визначено статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та розділом IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України.

Хто видає повторно свідоцтво?

Повторні свідоцтва видаються:

відділами ДРАЦС (незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника);

дипломатичними та консульськими установами України.

Як отримати послугу

Отримання можливе:

особисто у відділі ДРАЦС;

через застосунок «Дія» з можливістю кур’єрського доставлення Укрпоштою в межах України.

Для отримання необхідно:

подати заяву;

сплатити державне мито або надати документ, що підтверджує звільнення від оплати;

за потреби — сканкопії документів, що підтверджують родинні стосунки;

за потреби — документ про зміну прізвища.

Хто має право на отримання

Повторне свідоцтво можуть отримати:

особа, щодо якої складено актовий запис;

батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники (щодо малолітньої та неповнолітньої особи);

подружжя, діти, близькі родичі (щодо померлих);

уповноважені представники.

Коло осіб залежить від виду свідоцтва.

Особливості отримання

свідоцтво про народження видається батькам та усиновлювачам;

свідоцтво про шлюб повторно не видається у разі його припинення, АЛЕ для підтвердження дошлюбного прізвища за письмовою заявою видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

свідоцтво про смерть видається членам сім’ї та спадкоємцям другого з подружжя, дітям, їх законним представникам, близьким родичам, спадкоємцям за законом або заповітом, а також представникам органів опіки та піклування.

Строки та порядок видачі

Документ видається особисто в день звернення за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, після перевірки даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актового запису на тимчасово окупованій території України — видача здійснюється без додаткового підтвердження.

