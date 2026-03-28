  В Украине

Потеряли свидетельство: как быстро получить дубликат и что для этого нужно

13:17, 28 марта 2026
Когда выдают повторные свидетельства, кто может их получить и как подать заявку онлайн или лично.
Украинцам напомнили, в каких случаях можно повторно получить документы гражданского состояния и как это сделать.

Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, смерти и других документах, утрата или повреждение которых может усложнить получение услуг или реализацию прав.

Когда возможна повторная выдача?

Повторное свидетельство выдается в случае:

  • утраты;
  • уничтожения;
  • повреждения документа;
  • внесения изменений в актовую запись;
  • восстановления актовой записи.

Днепровское межрегиональное управление Минюста напоминает, что порядок повторной выдачи определен статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и разделом IV Правил государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины.

Кто выдает повторно свидетельство?

Повторные свидетельства выдаются:

  • отделами ДРАЦС (независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места проживания заявителя);
  • дипломатическими и консульскими учреждениями Украины.

Как получить услугу

Получение возможно:

  • лично в отделе ДРАЦС;
  • через приложение «Дія» с возможностью курьерской доставки Укрпочтой в пределах Украины.

Для получения необходимо:

  • подать заявление;
  • уплатить государственную пошлину или предоставить документ, подтверждающий освобождение от оплаты;
  • при необходимости — сканкопии документов, подтверждающих родственные отношения;
  • при необходимости — документ об изменении фамилии.

Кто имеет право на получение

Повторное свидетельство могут получить:

  • лицо, в отношении которого составлена актовая запись;
  • родители, усыновители, опекуны, попечители (в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица);
  • супруги, дети, близкие родственники (в отношении умерших);
  • уполномоченные представители.

Круг лиц зависит от вида свидетельства.

Особенности получения

  • свидетельство о рождении выдается родителям и усыновителям;
  • свидетельство о браке повторно не выдается в случае его прекращения, НО для подтверждения добрачной фамилии по письменному заявлению выдается выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
  • свидетельство о смерти выдается членам семьи и наследникам второго из супругов, детям, их законным представителям, близким родственникам, наследникам по закону или завещанию, а также представителям органов опеки и попечительства.

Сроки и порядок выдачи

Документ выдается лично в день обращения при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, после проверки данных в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

В случае хранения актовой записи на временно оккупированной территории Украины — выдача осуществляется без дополнительного подтверждения.

минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

