Потеряли свидетельство: как быстро получить дубликат и что для этого нужно

Когда выдают повторные свидетельства, кто может их получить и как подать заявку онлайн или лично.

Украинцам напомнили, в каких случаях можно повторно получить документы гражданского состояния и как это сделать.

Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, смерти и других документах, утрата или повреждение которых может усложнить получение услуг или реализацию прав.

Когда возможна повторная выдача?

Повторное свидетельство выдается в случае:

утраты;

уничтожения;

повреждения документа;

внесения изменений в актовую запись;

восстановления актовой записи.

Днепровское межрегиональное управление Минюста напоминает, что порядок повторной выдачи определен статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и разделом IV Правил государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины.

Кто выдает повторно свидетельство?

Повторные свидетельства выдаются:

отделами ДРАЦС (независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места проживания заявителя);

дипломатическими и консульскими учреждениями Украины.

Как получить услугу

Получение возможно:

лично в отделе ДРАЦС;

через приложение «Дія» с возможностью курьерской доставки Укрпочтой в пределах Украины.

Для получения необходимо:

подать заявление;

уплатить государственную пошлину или предоставить документ, подтверждающий освобождение от оплаты;

при необходимости — сканкопии документов, подтверждающих родственные отношения;

при необходимости — документ об изменении фамилии.

Кто имеет право на получение

Повторное свидетельство могут получить:

лицо, в отношении которого составлена актовая запись;

родители, усыновители, опекуны, попечители (в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица);

супруги, дети, близкие родственники (в отношении умерших);

уполномоченные представители.

Круг лиц зависит от вида свидетельства.

Особенности получения

свидетельство о рождении выдается родителям и усыновителям;

свидетельство о браке повторно не выдается в случае его прекращения, НО для подтверждения добрачной фамилии по письменному заявлению выдается выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

свидетельство о смерти выдается членам семьи и наследникам второго из супругов, детям, их законным представителям, близким родственникам, наследникам по закону или завещанию, а также представителям органов опеки и попечительства.

Сроки и порядок выдачи

Документ выдается лично в день обращения при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, после проверки данных в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

В случае хранения актовой записи на временно оккупированной территории Украины — выдача осуществляется без дополнительного подтверждения.

