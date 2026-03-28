Потеряли свидетельство: как быстро получить дубликат и что для этого нужно
Украинцам напомнили, в каких случаях можно повторно получить документы гражданского состояния и как это сделать.
Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, смерти и других документах, утрата или повреждение которых может усложнить получение услуг или реализацию прав.
Когда возможна повторная выдача?
Повторное свидетельство выдается в случае:
- утраты;
- уничтожения;
- повреждения документа;
- внесения изменений в актовую запись;
- восстановления актовой записи.
Днепровское межрегиональное управление Минюста напоминает, что порядок повторной выдачи определен статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и разделом IV Правил государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины.
Кто выдает повторно свидетельство?
Повторные свидетельства выдаются:
- отделами ДРАЦС (независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места проживания заявителя);
- дипломатическими и консульскими учреждениями Украины.
Как получить услугу
Получение возможно:
- лично в отделе ДРАЦС;
- через приложение «Дія» с возможностью курьерской доставки Укрпочтой в пределах Украины.
Для получения необходимо:
- подать заявление;
- уплатить государственную пошлину или предоставить документ, подтверждающий освобождение от оплаты;
- при необходимости — сканкопии документов, подтверждающих родственные отношения;
- при необходимости — документ об изменении фамилии.
Кто имеет право на получение
Повторное свидетельство могут получить:
- лицо, в отношении которого составлена актовая запись;
- родители, усыновители, опекуны, попечители (в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица);
- супруги, дети, близкие родственники (в отношении умерших);
- уполномоченные представители.
Круг лиц зависит от вида свидетельства.
Особенности получения
- свидетельство о рождении выдается родителям и усыновителям;
- свидетельство о браке повторно не выдается в случае его прекращения, НО для подтверждения добрачной фамилии по письменному заявлению выдается выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
- свидетельство о смерти выдается членам семьи и наследникам второго из супругов, детям, их законным представителям, близким родственникам, наследникам по закону или завещанию, а также представителям органов опеки и попечительства.
Сроки и порядок выдачи
Документ выдается лично в день обращения при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, после проверки данных в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.
В случае хранения актовой записи на временно оккупированной территории Украины — выдача осуществляется без дополнительного подтверждения.
