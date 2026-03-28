  В Україні

Як подати скаргу до військового омбудсмана: поради, щоб звернення розглянули швидше

12:23, 28 березня 2026
Яку інформацію обов’язково вказати, які документи додати і чого не варто робити при поданні скарги.
Офіс Військового омбудсмана оприлюднив роз’яснення, як правильно подати скаргу та уникнути типових помилок, які можуть затримати її розгляд.

Йдеться про звернення військовослужбовців або їхніх близьких у разі порушення прав під час проходження служби.

Що обов’язково вказати у скарзі

У зверненні потрібно зазначити:

  • дані заявника — ПІБ, військову частину, контактний телефон та електронну адресу;
  • чіткий опис ситуації та суті порушення;
  • інформацію про особу або орган, чиї дії чи бездіяльність оскаржуються.

За можливості слід додати документи, які підтверджують обставини — накази, довідки, відповіді тощо.

Якщо скаргу подають родичі або представники, необхідно додатково надати:

  • підтвердження родинних зв’язків або повноважень;
  • контакт військовослужбовця або інформацію про його місце перебування.

Як правильно оформити звернення

В Офісі радять дотримуватися простої структури: хто звертається → в чиїх інтересах → суть проблеми → очікуваний результат.

При цьому важливо:

  • писати чітко і по суті;
  • наводити конкретні факти;
  • коротко формулювати вимоги.

Водночас не варто перевантажувати скаргу зайвими деталями або посиланнями на законодавство.

Чи можна подати скаргу анонімно

Анонімні звернення зазвичай не розглядаються. Виняток — якщо у скарзі наведені конкретні факти, які можна перевірити.

При цьому за запитом військовослужбовця гарантується конфіденційність.

Що робити після подання

Якщо скаргу прийняли до розгляду, це означає, що наданої інформації достатньо. У разі потреби з заявником зв’яжуться для уточнення деталей.

В Офісі застерігають:

  • не надсилати скаргу повторно;
  • не дублювати її в інші установи;
  • не надсилати додаткові матеріали без потреби.

Доповнювати звернення варто лише у випадках, якщо:

  • з’явилися нові обставини;
  • ситуація погіршилася;
  • виникла загроза життю чи здоров’ю.

Строки розгляду

Скарги розглядають:

  • до 10 робочих днів — у стандартному порядку;
  • до 3 днів — якщо є загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця.

Рішення надсилають заявнику письмово не пізніше ніж за три робочі дні після його ухвалення.

Важлива порада

Навіть якщо командування повідомляє, що проблему вже вирішують, в Офісі радять не відкликати скаргу до фактичного результату. Фахівці контролюють, чи дійсно права військовослужбовця поновлені.

Окремо звертаються до родичів: перед поданням скарги її варто узгодити з військовим. Інакше це може ускладнити розгляд і створити додаткові проблеми.

В Офісі наголошують: звернення від близьких розглядають лише тоді, коли вони подані в інтересах військовослужбовця і стосуються проходження служби.

військові військовослужбовці

Судово-юридична газета

