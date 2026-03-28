Як подати скаргу до військового омбудсмана: поради, щоб звернення розглянули швидше
Офіс Військового омбудсмана оприлюднив роз’яснення, як правильно подати скаргу та уникнути типових помилок, які можуть затримати її розгляд.
Йдеться про звернення військовослужбовців або їхніх близьких у разі порушення прав під час проходження служби.
Що обов’язково вказати у скарзі
У зверненні потрібно зазначити:
- дані заявника — ПІБ, військову частину, контактний телефон та електронну адресу;
- чіткий опис ситуації та суті порушення;
- інформацію про особу або орган, чиї дії чи бездіяльність оскаржуються.
За можливості слід додати документи, які підтверджують обставини — накази, довідки, відповіді тощо.
Якщо скаргу подають родичі або представники, необхідно додатково надати:
- підтвердження родинних зв’язків або повноважень;
- контакт військовослужбовця або інформацію про його місце перебування.
Як правильно оформити звернення
В Офісі радять дотримуватися простої структури: хто звертається → в чиїх інтересах → суть проблеми → очікуваний результат.
При цьому важливо:
- писати чітко і по суті;
- наводити конкретні факти;
- коротко формулювати вимоги.
Водночас не варто перевантажувати скаргу зайвими деталями або посиланнями на законодавство.
Чи можна подати скаргу анонімно
Анонімні звернення зазвичай не розглядаються. Виняток — якщо у скарзі наведені конкретні факти, які можна перевірити.
При цьому за запитом військовослужбовця гарантується конфіденційність.
Що робити після подання
Якщо скаргу прийняли до розгляду, це означає, що наданої інформації достатньо. У разі потреби з заявником зв’яжуться для уточнення деталей.
В Офісі застерігають:
- не надсилати скаргу повторно;
- не дублювати її в інші установи;
- не надсилати додаткові матеріали без потреби.
Доповнювати звернення варто лише у випадках, якщо:
- з’явилися нові обставини;
- ситуація погіршилася;
- виникла загроза життю чи здоров’ю.
Строки розгляду
Скарги розглядають:
- до 10 робочих днів — у стандартному порядку;
- до 3 днів — якщо є загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця.
Рішення надсилають заявнику письмово не пізніше ніж за три робочі дні після його ухвалення.
Важлива порада
Навіть якщо командування повідомляє, що проблему вже вирішують, в Офісі радять не відкликати скаргу до фактичного результату. Фахівці контролюють, чи дійсно права військовослужбовця поновлені.
Окремо звертаються до родичів: перед поданням скарги її варто узгодити з військовим. Інакше це може ускладнити розгляд і створити додаткові проблеми.
В Офісі наголошують: звернення від близьких розглядають лише тоді, коли вони подані в інтересах військовослужбовця і стосуються проходження служби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.