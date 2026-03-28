  1. В Украине

Как подать жалобу военному омбудсману: советы, чтобы обращение рассмотрели быстрее

12:23, 28 марта 2026
Какую информацию обязательно указать, какие документы добавить и чего не стоит делать при подаче жалобы.
Офис Военного омбудсмана обнародовал разъяснения, как правильно подать жалобу и избежать типичных ошибок, которые могут задержать ее рассмотрение.

Речь идет об обращениях военнослужащих или их близких в случае нарушения прав во время прохождения службы.

Что обязательно указать в жалобе

В обращении необходимо указать:

  • данные заявителя — ФИО, воинскую часть, контактный телефон и электронный адрес;
  • четкое описание ситуации и сути нарушения;
  • информацию о лице или органе, действия или бездействие которых обжалуются.

По возможности следует добавить документы, подтверждающие обстоятельства — приказы, справки, ответы и т.д.

Если жалобу подают родственники или представители, необходимо дополнительно предоставить:

  • подтверждение родственных связей или полномочий;
  • контакт военнослужащего или информацию о его месте пребывания.

Как правильно оформить обращение

В Офисе советуют придерживаться простой структуры: кто обращается → в чьих интересах → суть проблемы → ожидаемый результат.

При этом важно:

  • писать четко и по сути;
  • приводить конкретные факты;
  • кратко формулировать требования.

В то же время не стоит перегружать жалобу лишними деталями или ссылками на законодательство.

Можно ли подать жалобу анонимно

Анонимные обращения обычно не рассматриваются. Исключение — если в жалобе приведены конкретные факты, которые можно проверить.

При этом по запросу военнослужащего обеспечивается конфиденциальность.

Что делать после подачи

Если жалоба принята к рассмотрению, это означает, что предоставленных данных уже достаточно. При необходимости с заявителем свяжутся для уточнения деталей.

В Офисе предостерегают:

  • не отправлять жалобу повторно;
  • не дублировать ее в другие учреждения;
  • не направлять дополнительные материалы без необходимости.

Дополнять обращение стоит только в случаях, если:

  • появились новые обстоятельства;
  • ситуация ухудшилась;
  • возникла угроза жизни или здоровью.

Сроки рассмотрения

Жалобы рассматриваются:

  • до 10 рабочих дней — в стандартном порядке;
  • до 3 дней — если есть угроза жизни или здоровью военнослужащего.

Решение направляется заявителю письменно не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Важный совет

Даже если командование сообщает, что проблему уже решают, в Офисе советуют не отзывать жалобу до фактического результата. Специалисты контролируют, действительно ли права военнослужащего восстановлены.

Отдельно обращаются к родственникам: перед подачей жалобы ее следует согласовать с военнослужащим. Иначе это может усложнить рассмотрение и создать дополнительные трудности.

В Офисе подчеркивают: обращения от близких рассматриваются только в тех случаях, когда они поданы в интересах военнослужащего и касаются прохождения службы.

