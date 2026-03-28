Україна та ОАЕ посилюють співпрацю в обороні: Володимир Зеленський зустрівся з президентом Еміратів

Україна запропонувала партнерам власний досвід протидії дронам і ракетам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони обговорили питання безпеки та домовилися про подальшу співпрацю у сфері оборони.

За словами Зеленського, Україна відкрита до спільної роботи з міжнародними партнерами для посилення захисту та протидії сучасним загрозам. Він наголосив, що боротьба з тероризмом має бути глобальною, а безпека — гарантованою для всіх держав.

Під час зустрічі окрему увагу приділили ситуації на Близькому Сході. Зокрема, йшлося про удари з боку Ірану та ризики, пов’язані з блокуванням Ормузької протоки, що впливає на світовий ринок нафти.

Президент України підкреслив, що держава має унікальний досвід у сфері оборони, набутий під час повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про систему протиповітряного захисту, яка дозволяє ефективно збивати ворожі дрони та ракети.

«Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід ми пропонуємо партнерам», — зазначив Зеленський.

За підсумками переговорів сторони домовилися розвивати співробітництво у сфері безпеки й оборони. Наразі команди працюють над фіналізацією деталей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.