Украина и ОАЭ усиливают сотрудничество в обороне: Владимир Зеленский встретился с президентом Эмиратов

Украина предложила партнерам собственный опыт противодействия дронам и ракетам.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы безопасности и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.

По словам Зеленского, Украина открыта к совместной работе с международными партнерами для усиления защиты и противодействия современным угрозам. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть глобальной, а безопасность — гарантированной для всех государств.

Во время встречи отдельное внимание уделили ситуации на Ближнем Востоке. В частности, речь шла об ударах со стороны Ирана и рисках, связанных с блокированием Ормузского пролива, что влияет на мировой рынок нефти.

Президент Украины подчеркнул, что государство имеет уникальный опыт в сфере обороны, полученный во время полномасштабной войны. В частности, речь идет о системе противовоздушной защиты, которая позволяет эффективно сбивать вражеские дроны и ракеты.

«Украинцы выработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбития вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход мы предлагаем партнерам», — отметил Зеленский.

По итогам переговоров стороны договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В настоящее время команды работают над финализацией деталей.

