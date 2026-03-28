  1. В Украине

Украина и ОАЭ усиливают сотрудничество в обороне: Владимир Зеленский встретился с президентом Эмиратов

10:35, 28 марта 2026
Украина предложила партнерам собственный опыт противодействия дронам и ракетам.
Украина и ОАЭ усиливают сотрудничество в обороне: Владимир Зеленский встретился с президентом Эмиратов
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы безопасности и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.

По словам Зеленского, Украина открыта к совместной работе с международными партнерами для усиления защиты и противодействия современным угрозам. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть глобальной, а безопасность — гарантированной для всех государств.

Во время встречи отдельное внимание уделили ситуации на Ближнем Востоке. В частности, речь шла об ударах со стороны Ирана и рисках, связанных с блокированием Ормузского пролива, что влияет на мировой рынок нефти.

Президент Украины подчеркнул, что государство имеет уникальный опыт в сфере обороны, полученный во время полномасштабной войны. В частности, речь идет о системе противовоздушной защиты, которая позволяет эффективно сбивать вражеские дроны и ракеты.

«Украинцы выработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбития вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход мы предлагаем партнерам», — отметил Зеленский.

По итогам переговоров стороны договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В настоящее время команды работают над финализацией деталей.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

