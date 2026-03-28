  В Україні

Переводимо годинник 29 березня: як не пропустити поїзд через перехід на літній час

11:29, 28 березня 2026
У ніч переходу на літній час пасажири часто плутаються — як правильно орієнтуватися у квитках.
У ніч на 29 березня 2026 року Україна знову переходить на літній час — після 02:59 одразу настане 04:00. Попри звичність цієї процедури, саме цей період щороку стає причиною запізнень і пропущених поїздок.

Особливо уважними варто бути тим, хто планує подорожі у вихідні: неправильне розуміння часу може коштувати квитка.

Чому виникає плутанина

Зміна часу часто збиває з пантелику, особливо коли йдеться про нічні рейси. Люди намагаються самостійно «перерахувати» час і припускаються помилок.

Водночас важливо знати: у квитках на потяги та автобуси час уже вказаний з урахуванням переходу на літній час.

Тобто жодних додаткових обчислень робити не потрібно.

Як правильно читати квиток

Якщо у квитку зазначено, наприклад, 04:30 — це вже час за новим, літнім режимом.

Системи продажу квитків автоматично враховують зміну часу, тому:

  • поїзди та автобуси курсуватимуть за оновленим графіком;
  • час відправлення і прибуття вже скоригований;
  • пасажирам потрібно орієнтуватися лише на вказані в квитку години.

Що варто перевірити перед поїздкою

Щоб уникнути неприємностей, варто:

  • переконатися, що телефон автоматично оновлює час;
  • заздалегідь перевести механічні годинники;
  • перевірити квиток і не намагатися самостійно «додавати» або «віднімати» годину.

Важливо для подорожей за кордон

Країни Європейського Союзу переходять на літній час синхронно з Україною. Це означає, що графіки транспорту там також вже враховують зміну часу.

Висновок

Головне правило — довіряти часу, зазначеному у квитку. Саме спроби «перерахувати» години найчастіше і призводять до запізнень.

У ніч переведення годинника краще зайвий раз перевірити час і приїхати трохи раніше — це простий спосіб уникнути зайвого стресу і не зіпсувати поїздку.

