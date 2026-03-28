  1. В Украине

Переводим часы 29 марта: как не пропустить поезд из-за перехода на летнее время

11:29, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ночь перехода на летнее время пассажиры часто путаются — как правильно ориентироваться в билетах.
Переводим часы 29 марта: как не пропустить поезд из-за перехода на летнее время
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 29 марта 2026 года Украина снова переходит на летнее время — после 02:59 сразу наступит 04:00. Несмотря на привычность этой процедуры, именно этот период ежегодно становится причиной опозданий и пропущенных поездок.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Особенно внимательными стоит быть тем, кто планирует поездки на выходные: неправильное понимание времени может стоить билета.

Почему возникает путаница

Смена времени часто сбивает с толку, особенно когда речь идет о ночных рейсах. Люди пытаются самостоятельно «пересчитать» время и допускают ошибки.

При этом важно знать: в билетах на поезда и автобусы время уже указано с учетом перехода на летнее время.

То есть никаких дополнительных вычислений делать не нужно.

Как правильно читать билет

Если в билете указано, например, 04:30 — это уже время по новому, летнему режиму.

Системы продажи билетов автоматически учитывают смену времени, поэтому:

  • поезда и автобусы будут курсировать по обновленному графику;
  • время отправления и прибытия уже скорректировано;
  • пассажирам нужно ориентироваться только на указанные в билете часы.

Что стоит проверить перед поездкой

Чтобы избежать неприятностей, стоит:

  • убедиться, что телефон автоматически обновляет время;
  • заранее перевести механические часы;
  • проверить билет и не пытаться самостоятельно «добавлять» или «отнимать» час.

Важно для поездок за границу

Страны Европейского Союза переходят на летнее время синхронно с Украиной. Это означает, что графики транспорта там также уже учитывают смену времени.

Вывод

Главное правило — доверять времени, указанному в билете. Именно попытки «пересчитать» часы чаще всего и приводят к опозданиям.

В ночь перевода часов лучше лишний раз проверить время и приехать немного

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]