У Києві перебої зі світлом: без води кілька районів, частково зупинялося метро і транспорт
У Києві зафіксували перебої з електропостачанням, що спричинило зникнення води в низці районів та збої в роботі транспорту. Електроенергію обіцяють відновити до 16:00.
Зокрема, у столиці виникли проблеми з напругою. Через знеструмлення об’єктів водоканалу частина міста залишилася без водопостачання.
Води немає:
- на лівому березі Києва;
- у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.
Також повідомлялося про перебої з водою на Оболоні.
Як це вплинуло на транспорт
Через відключення електроенергії виникли збої у роботі громадського транспорту:
- частина наземного електротранспорту працює з перебоями;
- тимчасово було зупинено рух на ділянці метро між станціями «Дніпро» — «Лісова».
Наразі рух поїздів поступово відновлюється.
«Синя» та «зелена» лінії метро працюють у звичайному режимі.
Які маршрути постраждали
За даними КМДА, було призупинено роботу:
- тролейбусів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к
- трамваїв: 8, 28, 29, 33, 35
Наразі рух поступово відновлюється.
Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 16:00. Після цього має стабілізуватися і водопостачання, і робота транспорту.
