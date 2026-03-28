У Києві перебої зі світлом: без води кілька районів, частково зупинялося метро і транспорт

Частина столиці залишилася без водопостачання, а громадський транспорт працював із затримками.

У Києві зафіксували перебої з електропостачанням, що спричинило зникнення води в низці районів та збої в роботі транспорту. Електроенергію обіцяють відновити до 16:00.

Зокрема, у столиці виникли проблеми з напругою. Через знеструмлення об’єктів водоканалу частина міста залишилася без водопостачання.

Води немає:

на лівому березі Києва;

у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах.

Також повідомлялося про перебої з водою на Оболоні.

Як це вплинуло на транспорт

Через відключення електроенергії виникли збої у роботі громадського транспорту:

частина наземного електротранспорту працює з перебоями;

тимчасово було зупинено рух на ділянці метро між станціями «Дніпро» — «Лісова».

Наразі рух поїздів поступово відновлюється.

«Синя» та «зелена» лінії метро працюють у звичайному режимі.

Які маршрути постраждали

За даними КМДА, було призупинено роботу:

тролейбусів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к

трамваїв: 8, 28, 29, 33, 35

Наразі рух поступово відновлюється.

Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 16:00. Після цього має стабілізуватися і водопостачання, і робота транспорту.

