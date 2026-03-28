В Киеве перебои со светом: без воды несколько районов, частично останавливалось метро и транспорт

Часть столицы осталась без водоснабжения, а общественный транспорт работал с задержками.

В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением, что привело к исчезновению воды в ряде районов и сбоям в работе транспорта. Электроэнергию обещают восстановить до 16:00.

В частности, в столице возникли проблемы с напряжением. Из-за обесточивания объектов водоканала часть города осталась без водоснабжения.

Воды нет:

на левом берегу Киева;

в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Также сообщалось о перебоях с водой на Оболони.

Как это повлияло на транспорт

Из-за отключения электроэнергии возникли сбои в работе общественного транспорта:

часть наземного электротранспорта работает с перебоями;

временно было остановлено движение на участке метро между станциями «Днепр» — «Лесная».

В настоящее время движение поездов постепенно восстанавливается.

«Синяя» и «зеленая» линии метро работают в обычном режиме.

Какие маршруты пострадали

По данным КГГА, была приостановлена работа:

троллейбусов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к

трамваев: 8, 28, 29, 33, 35

В настоящее время движение постепенно восстанавливается.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 16:00. После этого должно стабилизироваться и водоснабжение, и работа транспорта.

