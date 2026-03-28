В Киеве перебои со светом: без воды несколько районов, частично останавливалось метро и транспорт

12:09, 28 марта 2026
Часть столицы осталась без водоснабжения, а общественный транспорт работал с задержками.
В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением, что привело к исчезновению воды в ряде районов и сбоям в работе транспорта. Электроэнергию обещают восстановить до 16:00.

В частности, в столице возникли проблемы с напряжением. Из-за обесточивания объектов водоканала часть города осталась без водоснабжения.

Воды нет:

  • на левом берегу Киева;
  • в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Также сообщалось о перебоях с водой на Оболони.

Как это повлияло на транспорт

Из-за отключения электроэнергии возникли сбои в работе общественного транспорта:

  • часть наземного электротранспорта работает с перебоями;
  • временно было остановлено движение на участке метро между станциями «Днепр» — «Лесная».

В настоящее время движение поездов постепенно восстанавливается.

«Синяя» и «зеленая» линии метро работают в обычном режиме.

Какие маршруты пострадали

По данным КГГА, была приостановлена работа:

  • троллейбусов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к
  • трамваев: 8, 28, 29, 33, 35

В настоящее время движение постепенно восстанавливается.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 16:00. После этого должно стабилизироваться и водоснабжение, и работа транспорта.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

