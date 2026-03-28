В Киеве перебои со светом: без воды несколько районов, частично останавливалось метро и транспорт
В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением, что привело к исчезновению воды в ряде районов и сбоям в работе транспорта. Электроэнергию обещают восстановить до 16:00.
В частности, в столице возникли проблемы с напряжением. Из-за обесточивания объектов водоканала часть города осталась без водоснабжения.
Воды нет:
- на левом берегу Киева;
- в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.
Также сообщалось о перебоях с водой на Оболони.
Как это повлияло на транспорт
Из-за отключения электроэнергии возникли сбои в работе общественного транспорта:
- часть наземного электротранспорта работает с перебоями;
- временно было остановлено движение на участке метро между станциями «Днепр» — «Лесная».
В настоящее время движение поездов постепенно восстанавливается.
«Синяя» и «зеленая» линии метро работают в обычном режиме.
Какие маршруты пострадали
По данным КГГА, была приостановлена работа:
- троллейбусов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к
- трамваев: 8, 28, 29, 33, 35
В настоящее время движение постепенно восстанавливается.
Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 16:00. После этого должно стабилизироваться и водоснабжение, и работа транспорта.
