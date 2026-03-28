На Львівщині прикордонник за $30 тисяч організовував виїзд чоловіків до Польщі

Підозрюваний обіцяв безперешкодний виїзд до Польщі через пункт пропуску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрито військовослужбовця одного з підрозділів Державної прикордонної служби, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон за 30 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

В одному із задокументованих епізодів він обіцяв одному із військовозобов'язаних, попри встановлені заборони, забезпечити офіційний безперешкодний виїзд до Польщі через один із пунктів пропуску на території Львівської області.

Правоохоронці затримали прикордонника в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання обумовленої суми коштів як авансу.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.