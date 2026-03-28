Во Львовской области пограничник за 30 тысяч долларов организовывал выезд мужчин в Польшу

12:59, 28 марта 2026
Подозреваемый обещал беспрепятственный выезд в Польшу через пункт пропуска.
Во Львовской области разоблачили военнослужащего одного из подразделений Государственной пограничной службы, которого подозревают в организации незаконного выезда мужчин за границу за 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В одном из задокументированных эпизодов он обещал одному из военнообязанных, несмотря на установленные запреты, обеспечить официальный беспрепятственный выезд в Польшу через один из пунктов пропуска на территории Львовской области.

Правоохранители задержали пограничника в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения обусловленной суммы средств в качестве аванса.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проверяется причастность к преступлению других лиц.

