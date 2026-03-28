Уряд змінив заступників Міністра оборони: Мироненка звільнили, Баніка і Шкуракова призначили
14:29, 28 березня 2026
Кабінет Міністрів провів кадрові зміни в Міноборони: звільнив Юрія Мироненка та призначив Мстислава Баніка і Василя Шкуракова заступниками Міністра оборони.
Кабінет Міністрів України 28 березня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра оборони.
Натомість призначено двох нових заступників глави Міноборони — Мстислава Баніка та Василя Шкуракова.
Крім того, виконання обов’язків голови Національної соціальної сервісної служби України тимчасово покладено на Ігоря Ільченка.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.