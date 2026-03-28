  1. В Україні

Уряд змінив заступників Міністра оборони: Мироненка звільнили, Баніка і Шкуракова призначили

14:29, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабінет Міністрів провів кадрові зміни в Міноборони: звільнив Юрія Мироненка та призначив Мстислава Баніка і Василя Шкуракова заступниками Міністра оборони.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 28 березня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, уряд звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра оборони.

Натомість призначено двох нових заступників глави Міноборони — Мстислава Баніка та Василя Шкуракова.

Крім того, виконання обов’язків голови Національної соціальної сервісної служби України тимчасово покладено на Ігоря Ільченка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України Міноборони

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]