Уряд змінив заступників Міністра оборони: Мироненка звільнили, Баніка і Шкуракова призначили

Кабінет Міністрів провів кадрові зміни в Міноборони: звільнив Юрія Мироненка та призначив Мстислава Баніка і Василя Шкуракова заступниками Міністра оборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 28 березня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив Юрія Мироненка з посади заступника міністра оборони.

Натомість призначено двох нових заступників глави Міноборони — Мстислава Баніка та Василя Шкуракова.

Крім того, виконання обов’язків голови Національної соціальної сервісної служби України тимчасово покладено на Ігоря Ільченка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.